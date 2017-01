Sécurité renforcée, état d'urgence: 15 mlns EUR de bijoux braqués à Cannes malgré tout

Une bijouterie cannoise dont la devanture est située sur la Croisette a été braquée mercredi. Le vol a été commis par un individu qui s'est fait passer pour un client afin de se faire ouvrir la porte, a signalé la police.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, s'est présenté à la porte de la bijouterie Harry Winston, le visage découvert, caché derrière des lunettes de soleil et il n'a sorti son arme ainsi qu'un objet ressemblant à une grenade qu'une fois à l'intérieur, a précisé le commissariat de Cannes, confirmant une information de Nice-Matin.

Des images de vidéo-surveillance sont en cours d'examen par la police judiciaire de Nice qui a repris l'enquête pour tenter de retrouver l'auteur de ce hold-up, reparti à pied, sans même que le voisinage ne se doute de rien, aucun coup de feu n'ayant été tiré.

© AFP 2016 Kenzo Tribouillard Kim Kardashian raconte son agression à Paris

Le montant du butin, encore en cours d'inventaire, est estimé à environ 15 millions d'euros, selon les informations préliminaires.

Les braquages sont un nouvel exemple des problèmes sécuritaires qu'on observe en France et plus précisément à Paris, sur fond d'état d'urgence. Tout le monde se rappelle des incidents survenus à Paris avec la star américaine Kim Kardashian, braquée il y a plusieurs semaines, ou avec l'actrice bollywoodienne Mallika Sherawat, attaquée le 11 novembre dernier. De même, 70 kilogrammes d'or ont été dérobés le 12 décembre à Lyon, pour un montant de 2,5 millions d'euros.

