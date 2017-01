Le gifleur de Manuel reçoit sa punition

Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné le jeune homme de 18 ans qui avait giflé l'ex-premier ministre Manuel Valls mardi lors de sa visite en Bretagne à trois mois de prison avec sursis et à 105 heures de travail d'intérêt général, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), plaider-coupable à la française, permet d'éviter un procès et est proposée par le procureur. La procédure suggère une peine que l'auteur des faits peut accepter ou refuser. Le « gifleur » de Manuel Valls a accepté la sienne.

Le jeune homme était poursuivi pour violences volontaires sans incapacité de travail préméditées. Comme l'indique le parquet, cité par France 3 Bretagne, l'agresseur, « délinquant léger, sans antécédent judiciaire et plutôt à la recherche d'un idéal », était connu de la justice pour un rappel à la loi en 2014 pour usage de stupéfiants.

Manuel Valls, qui avait porté plainte, a réclamé et obtenu un euro symbolique.

De leur côté, les internautes ont avidement commenté la nouvelle. Certains ont immédiatement imaginé la réaction du Valls sinistré :

D'autres ont ironisé:

Après l'attentat de la gifle dont il a miraculeusement survécu, la Tour Eiffel sera ce soir éclairée des couleurs de Manuel Valls. — Isidore Poireau (@Le_M_Poireau) 18 января 2017 г.

Valls gifle, voila ce qui arrive qt on a une tête a claques pic.twitter.com/ROFPtMy5DZ — causse eric (@ericcausse) 18 января 2017 г.

C est encore un complot des #illuminatis pour faire monter sa côte de popularité #GifleValls — Humfray bienfufé (@xamoelito) 18 января 2017 г.

La rapidité de la condamnation a aussi étonné le public :

Le Gifleur déjà condamné visiblement c'était un crime des plus urgents #Quotidien #GifleValls — Sechery_K (@SecheryK) 18 января 2017 г.

Et savez-vous le coût d'autres « crimes » de ce type ?

La sécurité a été également mise en cause :

#GifleValls: farine.. gifle… elle est sympa la sécurité du gars.. on peut rien lui faire.. 😒 ya un truc à revoir je pense… pic.twitter.com/1g1U6OUMxD — Aurore Bkt 🔵⚪🔴 (@Aurorbe) 18 января 2017 г.

Mais attention à ne pas oublier le premier tour de la primaire socialiste, qui approche à grands pas :

La gifle de Valls, c'est un teaser pour dimanche soir. — Morin Grolsch (@MorinGrolsch) 17 января 2017 г.

Un avant goût des résultats de la primaire socialiste #GifleValls — Nikoskos (@skysmoker11) 18 января 2017 г.

En sortant de la mairie de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor (Bretagne), où il a rencontré cet après-midi les élus, le candidat à la primaire de la gauche Manuel Valls a été attaqué par un inconnu. Comme nous pouvons le voir sur la vidéo, ce dernier lui a d'abord serré la main, puis l'a légèrement giflé.

