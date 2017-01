Présidentielle: Marine Le Pen toujours en pole position

La Tribune communique que la présidente du Front national se maintient en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2017. En témoignent, du moins, les résultats de la toute dernière enquête menée par le Centre de recherche de Sciences Po et réalisée par Ipsos en partenariat avec le Monde.

À quatre mois du premier tour Mme Le Pen totalise 25 % à 26 % d'intentions de vote. Le récent favori, François Fillon, accuse un recul, ce qui tient évidemment à la confusion de son programme. Son score oscille entre 23 % et 25 %.

Sur ces entrefaites, Emmanuel Macron s'est rapproché en sourdine des deux candidats les plus crédités et s'impose désormais comme le troisième homme du premier tour de la présidentielle. L'ancien ministre de l'Économie totalise actuellement entre 17 % et 21 % des suffrages et se place devant Jean-Luc Mélenchon, crédité par 14 % à 15 % d'intentions de vote.

Quant à l'ancien premier ministre Manuel Valls, il arriverait cinquième avec 10 % des voix.

Pour rappel, selon un sondage BVA-Salesforce pour la presse régionale et Orange, publié jeudi 12 janvier, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour, quel que soit le candidat du Parti socialiste, avec 25 % ou 26 % des voix, devant François Fillon (Les Républicains) avec 24 %.Emmanuel Macron arriverait en troisième position avec 16 % des voix si Manuel Valls est le candidat socialiste et 20 % si c'est Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou Vincent Peillon. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) serait quatrième avec 12,5 % ou 13 % des voix.

Manuel Valls obtiendrait 11 % des voix s'il remportait la primaire des 22 et 29 janvier, tandis qu'Arnaud Montebourg obtiendrait 6,5 %, Benoît Hamon 6 % et Vincent Peillon 5 %.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »