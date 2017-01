François Hollande: moi président… du Conseil Européen

À en croire les rumeurs qui circulent dans les couloirs de l'Élysée et provenant du proche entourage de M. Hollande, le président en exercice de la République française a une idée bien précise de son avenir une fois son mandat achevé.

Selon plusieurs sources proches du président, M. Hollande convoiterait volontiers la présidence du Conseil européen, actuellement dirigé par le premier ministre polonais Donald Tusk.

D'ailleurs, M. Hollande a le droit de rêver car cette place tant convoitée sera bien vacante au moment où il achèvera son quinquennat, étant donné que le mandat de M. Tusk touche à sa fin presqu'au même moment.

Il suffit de rappeler la réponse du chef d'État français aux attaques du président américain Donald Trump quand il lui avait fait signaler que l'Europe n'avait « pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire » pour voir qu'il se projetait déjà dans ce rôle.

Vous voyez bien qu'à la fin de son quinquennat, il ose enfin contredire les États-Unis!

Son rêve aussi drôle qu'ambitieux fait plutôt rire les Français:

Oui tu as bien entendu

Hollande désire la Presidence du conseil européen

Après avoir couler la France, il vise l'Europe — Kip🏃🏾‍♀️🏌🏽‍♀️🤺 (@kipzolie) 19 января 2017 г.

François Hollande à la tête du Conseil européen?

Pour étendre à toute l'UE les dégâts qu'il a causés en France… https://t.co/G5F6yCoPNo — Benoit ن (@8enoit) 19 января 2017 г.

# Hollande président du conseil européen c'est une blague j'espère — Flais Jean-Michel (@FlaisJeanMichel) 19 января 2017 г.

​La bataille semble être encore plus difficile à gagner car pour arriver à ses fins, il faudrait qu'il soit désigné par la majorité des 28 chefs d'États et de gouvernements.

M. Hollande peut-il compter sur un vote des 28 alors qu'il a déjà du mal dans son propre pays?

En effet, la présidence de M. Hollande est loin d'être facile avec une série d'attentats: Nice, le carnage de Charlie Hebdo, la tuerie du Bataclan, les problèmes avec les migrants qui envahissent l'Europe et la hausse du chômage dans le pays.

Tout cela fait que la popularité du locataire actuel de l'Élysée laisse vraiment à désirer.

Tout cela fait que la popularité du locataire actuel de l'Élysée laisse vraiment à désirer.

« Pendant cinq ans François Hollande n'a pas été le président de la France, mais l'exécutant de l'Union européenne et le vice-chancelier d'Angela Merkel (…) Si en plus François Hollande qui n'a que 5-6 % de popularité en France devenait le président du Conseil européen, ça serait la totale et ça montrerait bien le fiasco intégral de cette organisation qui n'est pas démocratique, et qui finalement commence à montrer son vrai visage » — déclare Damien Lempereur, candidat de Debout la France.

Bon, imaginons un instant qu'un miracle se produise et que les chefs d'État lui accordent son soutien. M. Hollande risque tout de même d'avoir une très mauvaise surprise car le candidat français à ce poste devra être désigné par le président de la République.

Or, si le président venait à être le candidat de la droite François Fillon, il est peu probable qu'il fasse ce beau cadeau à son précurseur.

En tout cas, le président de tous les Français ne désespère pas, ayant en parallèle un autre projet, celui de la création d'une fondation consacrée à l'innovation sociale.

Cette initiative semble pourtant relativement peu enthousiasmer les Français:

@fhollande @LaFrancesengage Tous ces organismes ne servent qu'à engloutir l'argent public en frais de fonctionnement. Donc inutile. — Elisabeth Montmartin (@EMontmartin) 15 января 2017 г.

@fhollande @LaFrancesengage hummmmm c est trop tard!!! les FRANÇAIS sont révoltés et quand ils sont révoltés et bien… c est trop tard! — cassandre (@ummoleiwei) 15 января 2017 г.

​​Alors que son quinquennat tire à sa fin, M. Hollande a annoncé sa décision de ne pas briguer un second mandat, sa seule décision soutenue par la majorité des Français.

Serait-il aussi sage maintenant?

