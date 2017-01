En continu. Primaire de la gauche: les électeurs aux urnes pour le premier tour

Les sympathisants de gauche se rendent aux urnes ce dimanche pour le premier tour de la primaire. Ils auront à choisir entre sept candidats en lice: Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias.

11h21 Manuel Valls a voté à Évry.

11h20 Trois candidats ont déjà voté: Vincent Peillon a déposé son vote à Paris, Arnaud Montebourg à Montret en Saône-et-Loire, Benoit Hamon s'est rendu aux urnes à Trappes."Dans les bureaux de vote il y a du monde, c'est bien", a affirmé l'un des favoris du scrutin, l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui s'est réjoui de la participation élevée.

On fait la queue pour voter dans le 18e #PrimaireGauche pic.twitter.com/AwHCzdmdlx — Sylvain Langlois 👹 (@vainsylv) 22 января 2017 г.

"Je souhaite qu'il y ait plus d'un million et demi" de votants, a déclaré pour sa part le candidat socialiste Vincent Peillon, qui s'est lancé dans la course il y a six semaines seulement. "C'est important, donner de la force à la gauche", a-t-il dit avant de voter dans le 5e arrondissement de Paris.

10h00 Alors que le président François Hollande, en déplacement au Chili, ne participe pas au vote, le premier ministre Bernard Cazeneuve a déposé son bureau dans l'urne au siège du parti socialiste rue de Solférino, en début de matinée et devant les caméras.

09h00 Les bureaux de vote ont ouvert leur portes en métropole pour le premier tour de la primaire de la gauche. Ils fermeront à 19h. Les premiers chiffres significatifs sont attendus à midi, puis à 17h: ils porteront sur la participation.

Les organisateurs espèrent qu'une forte mobilisation des électeurs donnera au candidat choisi in fine au deuxième tour, le 29 janvier, l'élan indispensable pour déjouer les pronostics actuels et se hisser dans le duel présidentiel final du 7 mai, actuellement plutôt promis à François Fillon et Marine Le Pen, indique l'AFP.

Des territoires d'Outre-mer en Amérique et les Français de l'étranger ont pu s'exprimer dès samedi, en tenant compte du décalage horaire.

Cependant, sur les réseaux sociaux nombreux sont ceux qui partagent leur mécontentement concernant le déroulement du scrutin dans les territoires d'Outre-mer.

​Le taux de participation, selon les twittos, n'a pas été élevé dans ces régions.

#PrimairesCitoyennes #PrimaireGauche Constat d'un grand désert dans les bureaux de vote de Guadeloupe et de Martinique — Minotaure91 (@Minotaure91) 22 января 2017 г.

Au total, 7 530 bureaux de vote, soit moins qu'en 2011 (9 425) et moins que lors de la primaire de la droite (10 228) seront ouverts, et il en coûtera un euro pour glisser son bulletin dans l'urne. Ce matin, de nombreux bureaux sont déjà prêts à accueillir les électeurs.

Le BV2 du #plessis se prépare pour les #PrimaireGauche… bon courage à tous les présidents, assesseurs et militants! pic.twitter.com/RawaNhTx5Y — Jean-François PAPOT (@JF_Papot) 22 января 2017 г.

Le président du Comité national d'organisation de la primaire (CNOP), Christophe Borgel, table sur une participation « plancher » de 1,5 million d'électeurs, et espère dépasser nettement les deux millions.

