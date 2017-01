Les internautes sur la primaire de gauche: plutôt donner 1 EUR aux SDF qu’aller voter!

Si les organisateurs du scrutin de la gauche n'ont pas encore réussi à s'assurer l'affluence, les anti-PS ont réussi à aider le hashtag #PrimaireGauche à gagner en popularité sur Twitter. Selon un utilisateur, il a même été en tête du Top des hashtags dans le Twitter francophone :

Le hashtag #PrimaireGauche se fait bien troller par les anti-PS. pic.twitter.com/4VZiYpEy60 — Kim-Jong-Un 🐸 (@KimJongUnique) 22 janvier 2017

Un versement obligatoire d'un euro

Le prix d'un euro, qui est d'ailleurs deux fois moins que celui de la primaire de la droite, n'a pas satisfait les électeurs ! Ils se sont lancés dans des suggestions pour savoir comment mieux le dépenser. Presqu'unanimement, ils proposent de consacrer cette somme à des fins caritatives :

Mode d'emploi du vote de la #PrimaireGauche:



1. Prenez 1€

2. Arrêtez vous vers un SDF, parlez lui et payez lui une boisson chaude à boire. — Jason Burne (@Monty_Brogan69) 22 janvier 2017

Tous les SDF devraient se placer devant les locaux de la #PrimaireGauche Un euro symbolique au lieu de voter ça me parait un meilleur projet pic.twitter.com/eUFcelNUKi — Dolto (@Fils2Psy) 21 janvier 2017

[Important] N'oubliez pas d'aller voter et dépenser 1 euros pour celui qui fera 5eme aux présidentielles. #PrimaireGauche — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 22 janvier 2017

Les Enfoirés: Ce spectacle où des millionnaires demandent à des smicards de donner pour des RMIstes 🤔Curieux on dirait la #PrimaireGauche! pic.twitter.com/YuXzvvVw7c — Dolto (@Fils2Psy) 22 janvier 2017

C qui est bien en démocratie c'est que pour 1€ tu peux choisir….😂😂😂😂#PrimairesCitoyennes #PrimaireGauche pic.twitter.com/wEoNaibWov — LZG (@lifezoneguard) 22 janvier 2017

« Grosse » affluence

Même si actuellement le président du Comité national d'organisation de la primaire espère que la participation montera vers la fin de l'après-midi, dans l'état actuel des choses il est difficile de qualifier l'affluence de satisfaisante :

400 000 votants à la mi-journée sur 60% des bureaux des bureaux de vote. Pas mal pour une #PrimaireGauche qui ne devait intéresser personne! — Lucas Petit (@Lucas__Petit) 22 janvier 2017

Les organisateurs de la #PrimaireGauche espèrent une large mobilisation pour assurer au vainqueur une forte légitimité #BondyBlog — Maéva LAHMI (@LahmiMaeva) 22 janvier 2017

Cool la #PrimaireGauche, il n'y a pas de files d'attente dans les bureaux de vote, pas d'électeurs, que des journalistes! 😍😍😍#BFMTV — Isabelle Balkany (@ibalkany) 22 janvier 2017

Les internautes n'arrivent pas à s'empêcher de spéculer :

*à la recherche des électeurs de la #PrimaireGauche* pic.twitter.com/XnlNcbIdSs — lesRépublicains ScPo (@lesRep_ScPo) 22 janvier 2017

La foule dans les bureaux de vote des #PrimairesCitoyennes. Ah non, je suis à la boulangerie là.#PrimaireGauche #primairePS #boulognesurmer pic.twitter.com/UzlRJtWpTC — Benjamin Potdevin 📰 (@benjournalist) 22 janvier 2017

Pendant ce temps, à Sainte Foy Les Lyon, Gérard et Robert essayent de contenir la foule venue voter aux #PrimaireGauche pic.twitter.com/HrDNfSF0aP — Lady Ariel🇫🇷 (@justefrancaise) 22 janvier 2017

Un bureau de Vote socialiste à l'heure de Pointe 😂😂! #PrimaireGauche pic.twitter.com/OChawqQQpE — F.G (@Sisf94) 22 janvier 2017

Parmi les Français qui ont préféré faire autre chose ce dimanche que de se rendre à leur bureau de vote, certains ont employé le hashtag #DimancheNeComptezPasSurMoi en parallèle à #PrimaireGauche :

#DimancheNeComptezPasSurMoi donner plutot 1 euro a un SDF qui a froid et faim au coin de votre rue

#PrimaireGauche #PrimairesCitoyennes — P.Riviere (@PIERRExRIVIERE) 22 janvier 2017

Certains ont même évoqué le sujet de la Loi Travail :

#dimanchenecomptezpassurmoi pour votre grand bal mortuaire du PS. j'ai une fièvre carabinée. Mon thermomètre me dit 49.3°.

Adieu #Valls. — Vincent (@Vincent12eme) 22 janvier 2017

Faible mobilisation, c'est la faute au froid !

Le froid, voici la bonne excuse expliquant la faible mobilisation de ce dimanche, sont convaincus les organisateurs :

Donc @chborgel évoque un "froid polaire" pour expliquer la participation catastrophique à la #PrimaireGauche… 😂

Tellement KAMOULOX. pic.twitter.com/HuCAJIJlqe — Jo (@ABrandNewJo) 22 janvier 2017

Borgel, organisateur de la #PrimaireGauche se plaint du "froid polaire" responsable de la médiocre participation à la mi-journée. J'ai ri. — Seb 🐻 (@sebasqien) 22 janvier 2017

#PrimaireGauche faible mobilisation pour le moment, la faute du froid… Ou est passé le courage légendaire du peuple de gauche? 😂 — David J 🇫🇷 (@liberte881) 22 janvier 2017

Eh bien, les internautes eux-mêmes ont trouvé d'autres explications à cette faible mobilisation des électeurs…

Avant c'était "la faute à Sarko", maintenant c'est "la faute au froid". Ils sont forts ces socialistes. #PrimaireGauche — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) 22 janvier 2017

On dirait, selon les utilisateurs, que la photo illustre bien le fait que ce sont des oiseaux atteints de la grippe qui viendront apporter les résultats…

Les 7 candidats à la #PrimaireGauche attendant les résultats du 1er tour… pic.twitter.com/8ltcM67mi7 — 🔥SniperDeDroite❄️ (@SniperDeDroite) 22 janvier 2017

Et même s'il faudra encore attendre les résultats (les bureaux de vote ferment à 19h00, heure de Paris), on peut sûrement dire que sur la Toile la « fête » continuera à jouer à guichets fermés :

Quand on me demande si je vais voter à la #PrimaireGauche aujourd'hui #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/18c8JWY8nV — Marsu™ 🐨 (@Marsupi_L_Ami) 22 janvier 2017

#PrimaireGauche:



Quand on te dit que ta carte d'identité n'est plus à jour pour voter#PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/83rkHuAaNp — Marsu™ 🐨 (@Marsupi_L_Ami) 22 janvier 2017

