Primaire à gauche: un million de votants à 17h00

Le comité d'organisation a annoncé un million de votants sur 70 % des bureaux de vote français lors du premier tour de la primaire de la gauche en France.

.@chborgel "La participation à 17h est de 1 million de votants sur 70% des bureaux de vote" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/7oe4suVzW1 — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 22 janvier 2017

« La participation à la primaire a dépassé à 17h00 la barre du million de votants sur 70 % des 7 530 bureaux de vote », a annoncé Christophe Borgel, président du Comité national d'organisation de la primaire, cité par les médias.

Les bureaux de vote fermeront à 19h00 heure de Paris.

Il vous reste 2h pour voter avant la fermeture des bureaux de vote des #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/I5VOImBc5J — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 22 janvier 2017

Christophe Borgel avait antérieurement estimé que le taux de participation au premier tour se situerait entre 1,5 et 2 millions de votants.

© AFP 2016 Bertrand Guay Primaire de la gauche: les électeurs aux urnes pour le premier tour

La Haute autorité des primaires citoyennes doit annoncer les résultats du premier tour dès ce dimanche.

La primaire doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle française qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Sept candidats sont en lice : Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel et François de Rugy.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »