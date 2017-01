Primaire à gauche: les bureaux de vote ferment en France

Les quelque 7 530 bureaux de vote de la primaire de la gauche en métropole ont commencé à fermer dimanche à 19h00 heure de Paris, le taux de participation devrait atteindre 1,5 million d'électeurs.

A 17h00, le comité d'organisation a annoncé la participation d'un million de votants sur 70 % des bureaux de vote lors du premier tour de l'élection primaire.

.@jccambadelis: La France doute. Les Français regardent. Ils n’ont pas encore fait leur choix. #PrimairesCitoyennes — Parti socialiste (@partisocialiste) 22 janvier 2017

Selon l'Institut Elabe cité par les médias, entre 1,7 et 1,9 million de personnes auraient participé à ce scrutin.

Les dépouillements sont en cours.

A Tulle, pour le dépouillement, on commence par compter le nombre de signatures sur les listes #PrimaireGauche pic.twitter.com/8h76WdXmMB — Elvire Camus (@Elvire_Camus) 22 janvier 2017

​La Haute autorité des primaires citoyennes doit annoncer les premiers résultats vers 21h00.

Première étape du dépouillement: comptez les contributions! #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/MNyVw8ESLE — Gilles Rof (@gillesrof) 22 janvier 2017

Les premières tendances donnent Benoît Hamon en tête devant Manuel Valls (2e) et Arnaud Montebourg (3e), a annoncé la chaîne RTBF. Deux autres sondages, publiés par les journaux Tribune de Genève et LeSoir.be donnent les mêmes résultats.

"Au moins 6 ou 7 électeurs sur 10 ont voté contre la ligne du gouvernement" François Kalfon, conseiller de #Montebourg #PrimairesGauche pic.twitter.com/WJ0JvpBqmQ — Coralie Lemke (@CoralieLemke) 22 janvier 2017

Le second tour, qui opposera les deux candidats les mieux placés, aura lieu le 29 janvier prochain.

Lors de la primaire de la gauche de 2011, il y avait eu entre 2,6 millions et 2,9 millions de votants.

La primaire à droite, qui s'est tenue en novembre 2016, avait attiré plus de 4,29 millions de Français au premier tour.

La primaire doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle française qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Sept candidats sont en lice : Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel et François de Rugy.

Trois débats télévisés tenus à la veille du premier tour ont permis d'établir les trois favoris de la course électorale — Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Mais les résultats des sondages tenus en marge des débats donnent comme favori l'ancien premier ministre Valls — 34 % d'après les sondages réalisés par BVA et Salesforce et 37 % d'après un sondage d'OpinionWay.

