Voter deux fois à la primaire en France? La recette est facile!

Sur fond de vives réactions des internautes suite à la primaire de la gauche, on a pu remarquer quelques tweets qui, d'un premier regard, pouvaient rendre perplexes :

#PrimairesGauche on apprend deja que beaucoup ont "voté" 2 ou 3 fois… #PrimairesCitoyennes — Nick Laitahobaise (@LagoshNick) 22 janvier 2017

C'est dingue de pouvoir voter 2 fois! Quelle honte!!! #PrimaireGauche #PrimairesCitoyennes — TBK Communication (@tbkcomm) 22 janvier 2017

Le déménagement peut être très utile dans le processus de vote. Juste pour qu'on soit clair : imaginons, qu'à la fin de l'année vous vous soyez inscrits pour aller voter en janvier de l'année qui suit. On vous attribue votre bureau de vote, tout est parfait.

Mais imaginons aussi que vous avez prévu de déménager. Dans ce cas-là, vous allez, ce qui est logique pour un électeur qui désire vraiment se rendre au scrutin, faire le changement d'adresse pour avoir la possibilité de faire finalement votre choix. Suite à cela, selon la procédure on vous attribue un nouveau bureau de vote qui n'entre en vigueur que le 1er mars. Ainsi, un petit problème se pose: l'ancien bureau de vote ne sera pas annulé ! Hop, en un tour de main, deux possibilités légitimes pour se rendre au scrutin. En fait, c'est ce que les journalistes du Monde et de BuzzFeed ont fait pour tester le système de vote de la primaire qui, apparemment, a échoué à l'examen.

On a voté deux fois sans souci à la primaire de la gauche https://t.co/Y105BL0zIi — Assma Maad (@Assma_MD) 22 janvier 2017

En outre, beaucoup d'électeurs ont constaté une faille dans le système de vote de la primaire, ce qui les a empêchés d'être mentionnés dans la liste des votants et ainsi de voter deux fois.

La primaire des 22 et 29 janvier doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle française qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Sept candidats étaient en lice : Manuel Valls, Vincent Peillon, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel et François de Rugy. Benoît Hamon et Manuel Valls accèdent au second tour de la primaire de la gauche en France, selon les résultats partiels du dépouillement des votes rendus publics sur le site officiel de la primaire des socialistes (et alliés).

