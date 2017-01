Valls se pose en rempart contre Fillon, Trump et Poutine

Manuel Valls, arrivé deuxième dimanche au premier tour de la primaire socialiste, s'est déclaré déterminé à poursuivre sa course à l'Élysée afin de défendre la France contre la droite, les Etats-Unis et la Russie.

« Gouverner, c'est difficile, mais c'est aussi transformer le quotidien des gens. Je n'ai jamais opposé le cœur et la raison. Je refuse d'abandonner les Français à leur sort face à l'extrême droite, qui détruirait notre pays, ou la droite, celle de Fillon, dure, libérale comme jamais et conservatrice. Face à l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, une mondialisation qui ne fait aucun cadeau aux plus pauvres, je veux une Europe refondée qui protège », a affirmé Manuel Valls, prenant la parole devant ses partisans.

Le leader du premier tour de la primaire du PS, Benoît Hamon a pour sa part critiqué cette déclaration de son adversaire : « C'est de la vieille politique. Je trouve que ce n'est pas très sérieux aujourd'hui d'aborder le second tour comme ça ».

Le candidat des Républicains, François Fillon, estime pour sa part que les relations avec la Russie sont un sujet stratégique pour l'avenir européen, et appelle à une alliance capable de riposter à la menace terroriste contemporaine. À cet égard, l'ancien premier ministre a déclaré qu'il était erroné de repousser la Russie et a proposé de refondre les relations avec le Kremlin, en révisant, notamment le partenariat économique.

Benoît Hamon et Manuel Valls accèdent au second tour de la primaire de la gauche en France avec 36,3% et 31,1% des voix respectivement. La primaire du 29 janvier doit désigner le candidat socialiste pour la présidentielle française qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017.

