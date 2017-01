Fillon: «il est naïf de penser faire plier les Russes avec des sanctions»

L'ex-premier ministre français et candidat à la présidence François Fillon a déclaré que les relations avec la Russie, qui revêtent une importance stratégique pour l'Europe, devaient être refondées.

Au sujet de la Russie, « pays immense qu'on ne peut pas traiter avec légèreté », deux options s'offrent à la France : trouver un accord avec elle ou « l'affronter », a-t-il indiqué dans une interview au Monde

« Qui peut raisonnablement vouloir entrer en conflit avec la Russie ? », a ajouté M. Fillon.

Quant à la politique des sanctions imposée par l'Occident, il a souligné : « Penser qu'on va faire plier le peuple russe en lui imposant des sanctions économiques est naïf ».

L'homme politique a également proposé un « nouveau partenariat économique avec la Russie » ou encore l'organisation d'une conférence Europe-Russie « sur les nouvelles conditions de sécurité en Europe ».

© AFP 2016 Eric FEFERBERG Valls se pose en rempart contre Fillon, Trump et Poutine

La « démarche russe a évité que l'État islamique prenne le pouvoir à Damas », a encore souligné le candidat de la droite. La plupart des élites occidentales ne le comprennent pas, selon lui. Il serait erroné de la part de l'Occident d'exiger la destitution de Bachar el-Assad en tant que condition préalable au début du processus de paix, selon lui. Comme résultat, les pays européens ne participent guère au règlement en Syrie et la guerre civile n'a fait que s'aggraver.

Les élections présidentielles en France se tiendront le 23 avril et le 7 mai 2017.

