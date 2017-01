Hamon, doubles votes, péniche... Valse des internautes français entre rires et larmes

En quête permanente de votants…

Ce qui a amusé les Français au premier lieu, c'est le nombre de votants qui ont participé hier au scrutin. Le système de vote de la primaire de la gauche semble être le dernier sujet à la mode…

1,9M hier soir

1.3M ce matin

600 000 électeurs ont disparu dans la nuit

Avec les socialistes c'est bobards sur bobards#PrimairesGauche — Pssshitt (@Pssshitt) 23 janvier 2017

Les socialistes n'aiment pas le risque.

Alors ils doublent tout. Même les votants. #PrimairesCitoyennes — Ze Bigoudi (@zebodag) 23 janvier 2017

Pendant ce temps, @jccambadelis détermine précisément le nombre de votants à la #PrimairesCitoyennes. pic.twitter.com/QXZwH7ZS2g — Elliot Lepers (@ElliotLepers) 23 janvier 2017

Ce moment gênant où tu réalises que Cyrille Hanouna a 2 fois plus de followers qu'il y a eu de votants à la #PrimairesGauche. — Dark Vador Officiel™ (@DarkVador_Off) 22 janvier 2017

Fermeture des bureaux de vote: 19h

Dépouillement: 19h01

Résultats définitifs: 19h03#PrimairesCitoyennes #PrimairesGauche pic.twitter.com/kZhpVyTPM0 — Pierre Cluzel (@Pierre_Cluzel) 22 janvier 2017

Il faut avouer qu'en ce qui concerne la rapidité du décompte des votes, les « humoristes » ont eu tort quand même ! Le jour qui suit la primaire de la gauche se termine bientôt, mais ils n'ont pas encore terminé de compter les votes : sur le site officiel, les chiffres ne sont basés que sur 95 % de bureaux de votes…

« Hamon, le président de la République… »

La première chose qui a attiré l'attention des internautes, parmi lesquels il y a sans doute de vrais spécialistes de l'onomastique, suite aux résultats partiels de la primaire favorables à Benoît Hamon, c'est son nom de famille :

Hamon en tête, ça va être drôle ces médias qui vont s'étonner toute la soirée que les électeurs de gauche votent à gauche. #PrimairesGauche — Rose de Berne (@RoseDeBerne) 22 janvier 2017

Ils n'ont pas négligé la soirée que Benoît Hamon a organisé sur une péniche :

#PrimairesGauche #PrimairesCitoyennes @hamon loue une peniche? Ca ressemble bien a la gauche ca! Attention la bateau ps coule! 😂😂😂 pic.twitter.com/db0HDPeRiJ — RayD (@Ray_D_44) 22 janvier 2017

« Benoît Hamon tour de gagner ! »

Et si Benoît Hamon, selon les résultats partiels, est bien arrivé en tête des votes, il reste, bien sûr, un autre candidat avec qui il rivalisera le week-end prochain. Quelle a été la réaction de Manuel Valls face au déroulement du premier tour de la primaire de la gauche ? Les internautes la supposent…

L'histoire de la gifle que Manuel Valls a pris quelques jours avant la primaire de la gauche de la part d'un jeune Breton alors qu'il serrait la main de ses électeurs n'est pas non plus passée inaperçue :

La seule question c'est de savoir si Valls va encore porter plainte pour la deuxième gifle électorale qu'il va prendre?#PrimairesGauche — Jason Burne (@Monty_Brogan69) 22 janvier 2017

À mon avis le Valls va se prendre une seconde claque 😉#Hamon2017 #PrimairesCitoyennes — Lifestyle By Nana (@lifestyleNana) 22 janvier 2017

Et certainement, ne pas oublier la Loi Travail, notamment l'article 49.3 de la Constitution auquel le gouvernement français a eu recours pour la faire passer sans le vote du parlement:

Vous pensez que manuel Valls utilisera le 49.3 si il n'est pas élu???#PrimairesGauche #PrimairesCitoyennes — papyrus (@timothee_Hrt) 22 janvier 2017

Suite aux fortes répercussions que le déroulement de l'élection présidentielle américaine a eu dans plusieurs pays étrangers, les utilisateurs de Twitter ont également imaginé la réaction de Donald Trump suite à la primaire de la gauche en France…

#PrimairesCitoyennes #Trump dénonce des tricheries et demande une vérification des bulletins — Stéphane (@StephGo3478) 22 janvier 2017

Et Donald Trump n'est pas le seul président américain dont la réaction inquiète les internautes français :

— Tu te rappelles de Peillon qui voulait créer la surprise?

— Oui?

— Il a fait 6%#PrimairesGauche pic.twitter.com/2eTmVHCkeK — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 22 janvier 2017

Et pour bien finir… un axiome irréfutable :

Officiellement on peut annoncer que le prochain président, si c'est un homme, portera un nom se terminant par "ON" #PrimairesGauche — Grégory Ascher (@GregoryAscher) 22 janvier 2017

Les 40 millions d'électeurs qui n'ont pas voté aux #PrimairesCitoyennes aimeraient peut-être qu'on leur parle d'autre chose? @BFMTV @itele — Antoine Jacquet (@Jacki_Jacquet) 22 janvier 2017

