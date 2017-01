Jacques Chirac en lice pour le Nobel de la Paix

Des hommes politiques de l'entourage de l'ancien président français Jacques Chirac ont déposé lundi un dossier de candidature pour le prix Nobel de la Paix en son nom, avec une lettre priant soutenir la candidature.

© AFP 2016 Thomas Samson Fabius de la Paix : l’ancien chef de la diplomatie vise le Prix Nobel

L'idée a germé vers la fin de l'été et compte parmi ses partisans Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre, Thierry Breton, ex-ministre des Finances, le député LR et ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer, Frédéric Salat-Baroux, ancien secrétaire général de l'Élysée et gendre de M. Chirac, François Pinault, ainsi que le général Jean-Louis Georgelin.

Plus de 280 députés et sénateurs ont soutenu l'initiative.

MM. Raffarin et Breton ont été à la pointe de la promotion de cette idée : ils ont créé une organisation spéciale de soutien, « Jacques Chirac : un engagement au service du dialogue et de la paix », a précisé Le Figaro. L'association est présidée par Thierry Breton.

© AFP 2016 THIERRY ZOCCOLAN / AFP Chirac, toujours hospitalisé, "poursuit son traitement", son épouse est rentrée chez elle

Par ce geste, l'ancien premier ministre et l'ancien ministre aspirent à justifier les actions du 22e président français (1995-2007) sur la scène internationale, mais surtout à mettre en valeur le fait que sa voix fait cruellement défaut dans un monde de plus en plus dangereux.

Selon la volonté d'Alfred Nobel, le prix pour les contributions « au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » est le seul des cinq prix qui n'est pas décerné à Stockholm, mais à Oslo. Le prix récompense la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. La cérémonie de remise du prix a lieu le 10 décembre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».