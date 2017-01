Quand Le Drian s’endort en plein débat Valls-Hamon (vidéo)

Mercredi soir, les deux finalistes de la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls, se sont retrouvés face à face dans un débat acharné. La partie consacrée aux questions économiques et sociales était sans doute la plus passionnante. À tel point, qu’elle a épuisé le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, qui s’est même assoupi.

Quelqu'un pour dire à Jean-Yves Le Drian qu'il y a des caméras? 😴#PrimaireLeDebat pic.twitter.com/5guHr4eU28 — Bastien Hugues (@bastienhugues) 25 января 2017 г.

​Assis juste en face de Benoît Hamon et de Manuel Valls, M. le Drian était le mieux placé pour que sa sieste impromptue soit immortalisée par les caméras. Président de la région Bretagne, ministre de la Défense, supporter de Manuel Valls, dur, dur, de remplir autant de fonctions! Heureusement, il existe dans la journée des événements si peu importants que l’on peut s’en servir pour combler son manque du sommeil.

Le fait que le ministre se soit endormi alors que les deux finalistes de la primaire de la gauche discutaient des questions économiques et sociales a fait rire les internautes:

Le micro-sommeil du Ministre de la Défense, c'est une technique de G.I. américain en mission pour rester au top. #LeDrian — Arnoul Maffre (@fremat1) 25 января 2017 г.

​« Jean-Yves Le Brian », le compte Twitter comique dédié au ministre n’a pas laissé passer l’incident:

Il est allé jusqu’à imaginer qu’en ouvrant les yeux, M. Le Drian confondait le plateau avec sa chambre:

​Le ministre aurait peut-être préféré aller au théâtre, comme l’avait fait François Hollande lors du second débat, le dimanche 15 janvier, accompagné d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture. De surcroît, comme lors du premier tour, le chef de l’État n’ira pas non plus voter pour le second tour, dimanche.