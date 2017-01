Duel Hamon-Valls: les bureaux de vote ouvrent leurs portes

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en métropole pour le second tour de la primaire de la gauche. Ils fermeront à 19h00. Les premiers chiffres significatifs sont attendus à midi, puis à 17h00 : ils porteront sur la participation.

Au total, environ 7 500 bureaux de vote, soit moins qu'en 2011 (9 425) et moins que lors de la primaire de la droite (10 228) seront ouverts, et il en coûtera, comme au premier tour, un euro pour voter.

@lesprimaires à #Orvault Ce dimanche les bureaux sont ouverts de 9h à19h Pour trouver votre lieu de vote cliquez ici https://t.co/HrMbvpxNDm pic.twitter.com/Y2NqnsxQQ4 — Erwan Huchet (@HuchetErwan) 29 января 2017 г.​

Le scrutin a démarré dès samedi sur les territoires d'Outre-mer en Amérique. En outre, les Français de l'étranger ont pu s'exprimer dès samedi.

À Nouméa en Nouvelle Calédonie, les bureaux de vote vont bientôt fermer #PrimaireGauche pic.twitter.com/i0uC2KUHYO — Paul Carcenac (@PaulC781) 29 января 2017 г.​

Afin d'éviter la cacophonie du premier tour sur le nombre réel de votants, les organisateurs ont promis la transparence. À la tombée des premiers résultats partiels, les médias auront accès à la salle où remontent les informations des bureaux de vote. Le service d'assistance téléphonique sera étoffé.

Car la participation est un enjeu crucial pour l'avenir du vainqueur et du PS. Après seulement 1,6 million de votants au premier tour (soit un million de moins qu'en 2011), les deux finalistes espèrent approcher « les deux millions de votants », indique l'AFP.

Manuel Valls a besoin d'un sursaut de participation pour renverser des chiffres et une dynamique défavorables. L'ex-premier ministre, déjà distancé par Benoît Hamon au soir du premier tour (31,5 % des voix contre 36 %), n'a obtenu que le soutien des « petits » candidats, la radicale de gauche Sylvia Pinel et l'écologiste Jean-Luc Bennhamias (3 % à eux deux) et indirectement celui de l'autre écologiste, François de Rugy (3,8 %), qui « a exclu de voter Hamon ».

Benoît Hamon, favori de la primaire organisée par le PS, est soutenu par l'ancien ministre de l'Économie Arnaud Montebourg, arrivé en troisième position avec 17,9 % des voix, qui a promis de voter Benoît Hamon ce dimanche et a invité ses partisans à faire de même.

Les finalistes voteront chacun dans leur fief : Trappes pour le député des Yvelines, Évry pour celui de l'Essonne.

