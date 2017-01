«Il y a la queue!»: grosse affluence aux urnes pour la primaire de la gauche

Hamon ou Valls? Ce dimanche, les Français sont bien déterminés à faire entendre leur voix. À la mi-journée, ils étaient beaucoup plus nombreux que la semaine dernière à se rendre aux urnes. Les organisateurs ont ainsi enregistré à midi 567 563 votants sur 73 %, contre 400 000 la semaine dernière, sur 63 % des bureaux.

« A midi, sur 75% des bureaux de vote (…), nous avons 567 563 votants. Ce qui représente une hausse de participation par rapport à la participation enregistrée la semaine dernière à la même heure et sur le même nombre de bureaux de vote remontés, d'un peu plus de 21% », a déclaré le président du comité d'organisation de la primaire, le député PS Christophe Borgel, cité par l'AFP.

Comme l'indique le Lab d'Europe 1, la participation des Français de l'étranger, qui votent avant ceux de métropole, a doublé par rapport au premier tour.

Les candidats quant à eux ont voté avant midi, Benoît Hamon à Trappes, son fief électoral, et Manuel Valls à Evry.

Benoît Hamon a donc voté à Trappes, son fief électoral, sous les crépitements des photographes #PrimaireGauche pic.twitter.com/dOUQHIlgMH — Lucie Soullier (@LucieSoullier) 29 января 2017 г.

​​Arnaud Montebourg, arrivé 3e au premier tour et qui a exprimé son soutien à Benoît Hamon, s'est lui aussi rendu aux urnes ce dimanche.

Montebourg a voté à 11h à Montret. " Rien n'est jamais fini" a t'il dit avant d'assurer qu'il comptait rester "un citoyen engagé" pic.twitter.com/LgofbFpioo — Benoit Montaggioni (@Monsieurbai) 29 января 2017 г.

Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient ceux qui ont constaté une affluence plus forte qu'il y a une semaine. À noter que la faible participation a été alors l'objet d'ironie sur la Toile.

Jean-Christophe Cambadélis se félicite de la participation aux primaires de la gauche, étant précisé qu'il était possible de voter 2 fois. pic.twitter.com/xwMsdxi5IX — SiVisPacemParaBellum (@Situveuxlapaix) 22 января 2017 г.

​Mais au second tour, la situation s'est semble-t-il améliorée:

Beaucoup de monde dans les bureaux de vote de Lyon 7 pour les primaires de la gauche ce matin… — Locakid (@KidLoca) 29 января 2017 г.

39 votes dans mon bureau: c’est mieux que les 2 de la semaine dernière ^^ #PrimaireGauche — Ianis (@DJKweezes) 29 января 2017 г.

Grosse affluence ce matin dans le XI eme pour les primaires #PrimairesGauche pic.twitter.com/YmiTUJIQoX — Marc Garmirian (@Garmuche) 29 января 2017 г.

Après seulement 1,6 million de votants au premier tour (soit un million de moins qu'en 2011), les deux finalistes espèrent approcher « les deux millions de votants », soit moitié moins tout de même que pour la primaire de la droite en novembre.

M. Valls a besoin d'un sursaut de participation pour renverser des chiffres et une dynamique qui ne lui sont pas favorables, comme en témoigne la différence d'ambiance et d'affluence dans les rassemblements de l'entre-deux tours.

