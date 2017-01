Primaire de la gauche: Hamon en tête des premiers sondages

Benoît Hamon, vainqueur du 1er tour à la primaire de la gauche en France, semble être en train de reproduire son triomphe. Deux sondages publiés par la chaîne belge RTBF donnent à l'ancien ministre de l'Éducation entre 58 et 60% des suffrages.

Un sondage à la sortie des urnes réalisé par l'institut OpinionWay et cité par le site belge Le Soir va dans le même sens et donne lui aussi M. Hamon gagnant à 58%. Peu après la presse belge, la Tribune de Genève elle aussi prédit la victoire à Benoît Hamon avec un score de 60%. "Manuel Valls giflé par le peuple de gauche", titre le média.

Les militants arrivent peu à peu dans les QG de campagne. Grand optimisme chez Benoît Hamon, pas de réaction chez Manuel Valls — Fréquence ESJ (@FrequenceESJ) 29 января 2017 г.

Mais attention, il ne s'agit que des sondages et ceux-ci ne concernent pas le dépouillement, les premières estimations officielles quant à elles tomberont vers 21 heures.

Près de 7 500 bureaux ont fermé dimanche à 19h, en France métropolitaine, un scrutin marqué par une participation en hausse par rapport au premier tour. Entre 1,9 et 2,1 millions personnes ont participé au second tour, selon le Comité d'organisation.

Benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire le 22 janvier dernier avec 36 % des voix, devançant Manuel Valls avec un score de 31% et Arnaud Montebourg avec 18%. Ce dernier a exprimé son soutien à M. Hamon pour le second tour.

