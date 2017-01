Primaire à gauche: plus de 1,3 million de votants à 17h

1 306 852 personnes se sont rendues aux urnes samedi lors du second tour de la primaire de la gauche en France, selon les données à 17h00 publiées par le comité d'organisation.

.@chborgel "1 306 852 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/2krkCwxBIh — Primaires citoyennes (@lesprimaires) 29 janvier 2017

​Le second tour de la primaire qui doit désigner le candidat socialiste (et alliés) pour la présidentielle française se déroule ce dimanche en France. 7 500 bureaux de vote accueillent les électeurs jusqu'à 19h.

Des milliers de bureaux de vote vous attendent partout en France jusqu'à 19h. C'est vous qui décidez! Trouver votre… Publié par Les Primaires citoyennes sur dimanche 29 janvier 2017

La participation est en hausse par rapport au premier tour du 22 janvier dernier. Les premiers résultats pourraient être communiqués vers 21 heures.

​Deux candidats sont en lice: Manuel Valls et Benoît Hamon, donné favori après sa victoire au premier tour. Selon un sondage réalisé par l'Institut Elabe à l'issue des débats de mercredi dernier, 60% des téléspectateurs ont préféré Benoît Hamon à son rival Manuel Valls.

1,6 million de personnes se sont déplacées lors du premier tour de la primaire le 23 janvier contre 2,6 millions en 2011 et 4,2 millions lors de la primaire de la droite en novembre 2016.

Sur Internet, on trouve des informations sur de possibles fraudes lors des primaires.

Je prédis le score: 67% Hamon — 63% Valls. Et oui, certains ont voté plusieurs fois!#PrimairesCitoyennes — Patourose (@Patourose) 29 janvier 2017

​Selon les médias français, des journalistes ont réussi à voter plusieurs fois.

⚡️VIDÉO — Un journaliste de Fr5 a réussi à voter 4 fois aujourd'hui #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/kc51knvaG4 — Anthony Gonzalez (@AnthoGonzalez56) 29 janvier 2017

Certains internautes mettent déjà en doute les résultats du vote…

Des images inédites des contrôleurs des primaires citoyennes Je comprends mieux le pataquès sur le nombre de votants à la #PrimairesGauche! pic.twitter.com/dvx2RCpKUX — Dolto (@Fils2Psy) 28 janvier 2017

Ma mère constate qu'une personne a déjà voté en son nom. C'est soit de l'incompétence, soit une tentative de fraude. #PrimairesGauche — Lahcen Benmaza (@LahcenBenmaza) 29 janvier 2017

Le vainqueur de la primaire représentera le Parti socialiste à la présidentielle 2017 (23 avril et 7 mai) où il devra rivaliser avec l'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron, l'eurodéputé Jean-Luc Mélenchon, la dirigeante du Front national Marine Le Pen, l'ancien premier ministre François Fillon et d'autres candidats.

