Benoît Hamon remporte le second tour de la primaire de la gauche

C'est la confirmation pour Benoît Hamon. Arrivé en tête au premier tour, l'ancien ministre de l'Éducation sort à nouveau vainqueur ce dimanche et représentera le Parti socialiste à l'élection présidentielle, annoncent les organisateurs de la primaire.

Les résultats dévoilés par les organisateurs confirment les estimations des sondages et donnent Benoît Hamon large vainqueur de la primaire socialiste. L'ancien ministre de l'Education obtient ainsi 58,87 %, contre environ 41,13 % à l'ancien Premier ministre, d'après les résultats partiels fournis par la Haute autorité à 21h50.

Après l'annonce des résultats, Manuel Valls a reconnu sa défaite et a félicité le vainqueur.

#PrimaireGauche Poignée de main entre Benoit Hamon et Manuel Valls à Solférino pic.twitter.com/oYe4phrnyd — Public Sénat (@publicsenat) 29 janvier 2017

​« Je veux remercier ceux et celles qui m'ont apporté leurs suffrages — en Métropole, en outre-mer où je remporte largement (…) et les Français de l'étranger », a déclaré M. Valls, qui avait quitté le gouvernement début décembre pour mener campagne, quelques jours après l'annonce par François Hollande qu'il ne briguerait pas un second mandat à l'Élysée.

«Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement», a-t-il ajouté.

Benoît Hamon a pris la parole devant ses électeurs.

« Cette victoire nous donne une force considérable pour emporter la présidentielle », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé vouloir rassembler tous les socialistes, la gauche et les écologistes et s'est dit prêt de proposer à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot de construire une «majorité gouvernementale cohérente».

Près de 7 500 bureaux ont fermé dimanche à 19h, en France métropolitaine, un scrutin marqué par une participation en hausse par rapport au premier tour. Près de 1,6 millions de personnes ont participé au second tour, selon le Comité d'organisation.

Benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire le 22 janvier dernier avec 36 % des voix, devançant Manuel Valls avec un score de 31 % et Arnaud Montebourg avec 18 %. Ce dernier a exprimé son soutien à M. Hamon pour le second tour.

