Un skieur russe retrouvé mort dans le massif du Mont-Blanc

Le skieur âgé d'une trentaine d'années dont le corps a été retrouvé dimanche à 3 000 mètres d'altitude au fond d'une crevasse de la Mer de glace, un glacier du massif du Mont-Blanc, était Russe, a annoncé dimanche l'ambassade de Russie à Paris.

« Je peux dire qu'il s'agit d'un Russe. Son père n'a pas été hospitalisé, il se trouve dans son hôtel. Notre service consulaire est en contact avec les autorités de Chambéry », a déclaré à Sputnik un responsable de la mission diplomatique.

Les médias français ont antérieurement annoncé que le corps d'un skieur avait été retrouvé dans le massif du Mont-Blanc après plusieurs heures de recherches. L'homme était tombé samedi au fond d'une crevasse de la Mer de glace, un glacier du massif du Mont-Blanc, alors qu'il skiait sur cette étendue glaciaire de la Vallée blanche avec son père, après un départ de l'Aiguille du midi.

Le père du skieur, âgé de 60 ans, a quant à lui été découvert en fin d'après-midi, en état de choc mais indemne. Il avait passé une nuit au fond d'une autre crevasse où il était tombé en essayant d'appeler les secours. Il avait réussi à s'en extirper dimanche.

