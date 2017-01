Présidentielle: Marine Le Pen se maintient en tête des intentions de vote

© REUTERS/ Philippe Wojazer François Fillon, officiellement investi candidat LR à la présidentielle

Selon un sondage réalisé par Kantar Sofres-One Point, il est de plus en plus probable que la présidente du Front national se qualifie pour le second tour de l'élection avec 25 % des suffrages. Dans le même temps, la candidature de Benoît Hamon est créditée de 15 % des intentions de vote, devant celle de Jean-Luc Mélenchon qui n'en cumule que 10 %.

On constate que les accusations d'emplois fictifs lancées contre le couple Fillon ont exercé un impact sur les intentions de vote au premier tour. Bien que l'ancien premier ministre français conserve la deuxième place avec 22 %, il perd cependant beaucoup de terrain au profit d'Emmanuel Macron.

© AFP 2016 LIONEL BONAVENTURE Marine Le Pen: «la bulle favorable de Fillon va éclater»

Le second tour le plus probable opposerait François Fillon à Marine Le Pen. D'après l'enquête, dans ce scénario, le candidat des Républicains bénéficie de 60 % d'intentions de vote contre 40 % pour la chef du FN. Pour sa part, Emmanuel Macron, en cas de sa qualification au second tour, le remporterait avec 65 % des voix contre 35 % pour Marine Le Pen.

Quant à un éventuel affrontement Macron-Fillon, c'est le fondateur d'En marche! qui sort en tête avec 58 % contre 42 %.

L'étude a été réalisée en ligne les 26 et 27 janvier 2017 auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, de 1 032 personnes inscrites sur les listes électorales.

