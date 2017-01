Primaire de gauche, qui Hollande a-t-il félicité?

© AFP 2016 Eric Feferberg La Toile indignée par le geste du vainqueur de la primaire de la gauche

Après avoir loupé le deuxième débat de la primaire de gauche, car il était au théâtre et avoir raté le vote du premier tour pour cause de déplacement officiel au Chili… François Hollande a préféré aller soutenir l’équipe de France de handball plutôt que d’aller voter au second tour.

Et le président enfonce encore le clou de son désintérêt manifeste pour les affaires de son parti. Silencieux à l’annonce de la victoire de Benoît Hamon, le président de la République a pourtant félicité l’équipe de France de handball, qui a remporté la finale du Mondial face à la Norvège…. Trois heures après la victoire des Bleus, et juste après l’annonce de la victoire du député frondeur.

Félicitations à cette formidable équipe de France de nouveau championne du monde! 🎖 #FRANOR — François Hollande (@fhollande) 29 января 2017 г.

​Le triomphe des Bleus n’avait pas non plus échappé au vainqueur de la primaire de la gauche. Mais ce dernier avait publié son message de félicitations juste après la victoire des Experts.

Les experts au firmament du sport Français. Bravo à l'équipe de France de hand championne du monde #FRANOR #experts — Benoît Hamon (@benoithamon) 29 января 2017 г.

​

Commentant les résultats du match à TF1, il ne s’est pas privé de faire des allusions politiques…

« C’est une belle équipe, qui en plus a mérité la victoire. Parce qu’il faut quand même convenir qu’à la mi-temps, les choses n’étaient pas si simples… Et ça fait, je crois, la fierté de la France, dans ces moments-là. »

Et une autre réponse ambiguë à une question concernant la ferveur populaire autour des Bleus:

« Oui, tous pour la France! Ça pourrait être un bon slogan: tous pour la France. », a-t-il répondu, sans pourtant préciser qui pourrait l’utiliser.