Un lycéen mort poignardé près de son établissement à Paris

Le lycéen a été « agressé à proximité de son établissement rue Ligner » dans le XXe arrondissement de la capitale, le lycée Charles-de-Gaulle, par un « groupe de jeunes » vers 12H30, selon des sources policières.

​

La victime a reçu des coups de couteau et est décédée sur place, selon ces mêmes sources et le rectorat de Paris.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».