Malgré tout, Fillon «sera candidat à cette présidentielle»

Enlisé dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs concernant son épouse, Penelope Fillon, le candidat a réaffirmé son intention de se présenter à la présidentielle.

« Quand on choisit d'être candidat à la présidentielle, on ne vient pas se plaindre de la violence des attaques, on les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique et (…) je vais les affronter jusqu'au bout », a-t-il déclaré lors d'une visite à Paris au salon des entrepreneurs.

Selon François Fillon, il doit se porter candidat pour que le pays renaisse :

« Je serai candidat à cette présidentielle car je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national », a affirmé le vainqueur de la primaire de la droite.

Le couple Fillon s'est retrouvé au cœur d'un scandale depuis les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope Fillon. M. Fillon a rejeté toutes les accusations et a demandé de laisser son épouse en dehors du débat politique.

Le candidat a estimé qu'il s'agissait d'« un coup d'État institutionnel » contre sa candidature à la présidentielle, venu présumément de la gauche et que la campagne déchaînée contre lui avait pour objectif d'« abattre en vol une haute idée de la France ».

