Les bookmakers britanniques ont leur favori à la présidentielle française

Si l'élection présidentielle française se tenait ce dimanche, François Fillion serait éliminé dès le premier tour, tandis que l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, remporterait la victoire, devançant de peu la leader du Front national, Marine Le Pen.

Cette prévision quelque peu surprenante est faite par le site britannique oddschecker de paris en ligne, selon un comparateur de cotes des bookmakers.

Ainsi, la statistique des cotes sur la victoire éventuelle de François Fillon sur l'un des sites de paris en ligne britanniques les plus populaires, paddypower, montrent bien comment les chances du républicain ont dégringolé après que les révélations du Canard enchaîné sur l'emploi fictif et la rémunération de sa femme ont discrédité sa réputation.

La veille du scandale, François Fillon était le favori des bookmakers avec une cote de huit contre 11, soit 58 % de probabilité qu'il soit le prochain président français. En outre, le 2 février, sa cote est de 7/1 soit 12,5 % de probabilité de victoire.

Dans le même temps, ce scoop a provoqué un vent favorable pour ses rivaux. La plupart des sites de paris donnent 25 % de chance de victoire à la candidate Marine Le Pen, alors que c'est l'ancien ministre de l'Économie du gouvernement de gauche qui a profité le plus de cette situation. Les « bookies » estiment qu'il y a une probabilité de 50% à 62 % que le fondateur du parti En Marche ! remporte les élections.

Apparemment, pour les Britanniques, cette course présidentielle n'est plus intrigante. Cependant, ce ne sont pas les parieurs qui font le choix réel mais les électeurs français qui mettront leur bulletin dans l'urne le 22 avril 2017.

Le couple Fillon s'est retrouvé au cœur d'un scandale depuis les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope. M. Fillon a rejeté toutes les accusations et a demandé de laisser son épouse en dehors du débat politique.

Le candidat a estimé qu'il s'agissait d'« un coup d'État institutionnel » contre sa candidature à la présidentielle, venu présumément de la gauche et que la campagne déchaînée contre lui avait pour objectif d'« abattre en vol une haute idée de la France ».

