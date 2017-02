En direct: perquisition en cours rue de Ponthieu après l'attaque du militaire au Louvre

« Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne se sont rendus rue de Ponthieu », située dans le triangle d'or de la capitale, a précisé cette source, confirmant une information de BFMTV.

URGENT perquisition en cours rue de Ponthieu après l'attaque des militaires au Louvre Опубликовано Sputnik France 3 февраля 2017 г.

Ce vendredi, un homme a attaqué des militaires à l'arme blanche, au cri d'« Allah Akbar », à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre, avant d'être grièvement blessé par le tir d'un des soldats.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

