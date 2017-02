Attaque du Louvre: l’application gouvernementale SAIP n’a encore une fois pas fonctionné

Alors que le ministère de l'Intérieur a reconnu l'échec du SAIP (Système d'alerte et d'information des populations) lors de l’attentat de Nice et a également reconnu la fausse alerte annoncée en septembre dernier, l’application, destinée à signaler une attaque ou un attentat 15 minutes après son déroulement n’a une nouvelle fois pas fonctionné. Heureusement, les internautes restent optimistes et gardent le sens de l’humour.

En fait pour savoir s'il y a un attentat à Paris, il vait mieux suivre #Trump que #SAIP.

Works better. It's true. — Alexis Duj (@AlexisDuj) 3 февраля 2017 г.

Ah, SMS à l'instant, je le découvre comme vous: "Les Mongols sont à Bagdad" #SAIP — Jacques Raillane (@AbouDjaffar) 3 февраля 2017 г.

​​​… Au moins, le gouvernement a choisi Twitter pour informer du danger…

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 февраля 2017 г.

​Certains trouvent l’inefficacité de l’application plutôt inquiétante…

Normal de ne pas avoir d'alerte #SAIP avec le #Louvre à 1500m de ma position?… — Toniologique (@Tonio_Logique) 3 февраля 2017 г.





​Le ministère de l'Intérieur a conçu l'application gratuite SAIP en français et en anglais pour envoyer des notifications en cas de danger 15 minutes après une attaque. L'application explique également comment agir en cas d'alerte. Elle a été instaurée le 8 juin à la veille du Championnat d'Europe de football qui s’est déroulé en France.