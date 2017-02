Louvre: l'assaillant soupçonné d'être entré en France depuis Dubaï, se disant égyptien

Dans sa demande de visa, l'homme, « inconnu des services de police français », dit être né en Egypte et être âgé de 29 ans, ont précisé ces sources. Des vérifications sont en cours pour déterminer avec certitude son identité, ont-elles ajouté.

L'homme, qui a voyagé avec ce visa, « est entré le 26 janvier sur le sol français », a ajouté une autre source.

Vendredi vers 10H00, il a attaqué à la machette des militaires à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre au cri d'« Allah Akbar », avant d'être grièvement blessé au ventre par le tir d'un des soldats.

L'identité et les motivations de l'auteur restent à déterminer, mais s'il « faut être prudent », il s'agit « visiblement » d'une « attaque à caractère terroriste », a déclaré le Premier ministre Bernard Cazeneuve, en déplacement à Bayeux (Calvados). Le président François Hollande a de son côté dénoncé « un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute ».

Selon le préfet de police Michel Cadot, l'assaillant a proféré des « menaces » et crié « Allah Akbar » en s'en prenant aux militaires de l'opération Sentinelle.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Dans l'après-midi, les policiers ont mené une perquisition dans un immeuble d'une rue située à proximité des Champs-Elysées, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Le procureur de la République de Paris François Molins tiendra une conférence de presse vendredi à 20H30.

