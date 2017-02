«Made for sharing»: les débats font rage autour du slogan des JO 2024

La ville de Paris a lancé officiellement, vendredi, sa campagne de communication internationale pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024, en dévoilant son slogan « Made for sharing » sur la Tour Eiffel. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse et sur la Toile.

Le choix de l'anglais a été embrassé par la maire parisienne Anne Hidalgo, qui s'est lancée dans l'esprit des JO 2024 avec un tweet dans la langue de Shakespeare, utilisant le hashtag #sharing.

Selon le co-président de Paris 2024 Tony Estanguet, le slogan en anglais a été choisi pour « donner un caractère universel au projet français ». « Nous voulons partager la passion des Jeux lors d'une célébration inédite, dans les stades et dans les rues », a-t-il indiqué. « Organiser des Jeux du partage dans un monde du partage. »

Rappelons qu'après tout le français est la langue officielle des Jeux olympiques et que les jeux modernes ont en effet été fondés par le Français Pierre de Coubertin.

#MadeForSharing Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe! Un slogan en Anglais, perso je ne comprends pas 🤔 Déçu 🇫🇷 — Titeuf42 (@rapeaux42) 3 февраля 2017 г.

Une version française du slogan est également disponible: il s'agit de « Venez partager ». Maigre consolation pour les amoureux de la langue de Molière? Actuellement, les discussions s'enflamment sur le Net autour de cette décision de Paris.

Nombreux sont ceux qui regrettent (c'est le moins qu'on puisse dire) le choix d'un slogan en anglais.

#LaQueteDuXV "Made for sharing!" Pas sûr que le slogan de la Mairie de Paris galvanise les sportifs français… #JO2024 — Fauchelevent (@Pratzen09) 4 февраля 2017 г.

.@Paris2024 eh bien raté! Ça ne donne aucune envie de le partager… Ce slogan en anglais est une insulte à la France. — Joffrey Bollée (@JBollee) 3 февраля 2017 г.

. @Paris2024 @Paris le français est langue de l'olympisme et de la France. Honte à votre soumission à l'anglais universel 🖕🏻👎🏻👎🏻 — Fik le Bleu (@Fiklebleu) 3 февраля 2017 г.

@Paris2024 @francediplo honte de vous, les médailles françaises seront donnés aux usa pour allégeance? — Lionel Portanova (@PortanovaLionel) 3 февраля 2017 г

Le slogan pour les JO 2024 de Paris en anglais? Pourquoi pas en russe ou en chinois, pourquoi toujours l'anglais??? — Vador (@Vadorovic) 3 февраля 2017 г.

D'autres par contre défendent le choix de Paris:

Ce n'est pas la fin du monde! L'anglais est la 3ème langue la plus parlée dans le monde. Il n'y a que les Français qui parlent français.

Un slogan en anglais pour promouvoir le sport en France via les JO 😍 — Yoann 🇰🇮 (@YoannSRFC) 3 февраля 2017 г.

C'est juste moi ou le slogan en lui-même n'est pas fameux peu importe le choix de la langue?

Après tout, le choix de la langue est bien compréhensible. Avec ce slogan en anglais, les organisateurs s'adressent aux votants qui choisiront la ville pour les JO 2024, et non aux Français. À l'époque, Paris avait opté pour un slogan français, « L'amour des Jeux », et a perdu à Londres dans la course aux JO 2012. Ne pas répéter des erreurs du passé, c'est le véritable objectif du « Made for sharing ».

