Mélenchon: «Non, nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie»

La France ne doit pas faire la guerre à la Russie, mais au contraire nouer un partenariat avec elle, a déclaré dimanche Jean-Luc Mélenchon, dirigeant du mouvement La France insoumise (LFI) et candidat à la présidentielle, lors de son premier grand meeting de campagne à Lyon, mais aussi en banlieue parisienne, où son discours est retransmis en direct grâce à son… hologramme.

Nous militons pour la paix! Nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie et avec personne d'autre! #JLMHologramme — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 5 février 2017

« Non, nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie. Les Russes sont des partenaires », a indiqué M.Mélenchon.

Voici aujourd'hui qu'on nous ramène l'Europe de la Défense. Contre qui? Cette Europe, c'est celle de la guerre! #JLMHologramme — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 5 février 2017

Début février, Jean-Luc Mélenchon a déjà déclaré que la France avait toujours considéré la Russie comme un partenaire, et que l'obligation de se justifier en parlant d'une coopération franco-russe était honteuse. « Pour la France, les Russes sont des partenaires, pas des ennemis. Quel que soit le régime politique qui est le leur. C'est la géopolitique qui… nous impose de s'accorder avec les Russes. Le dire, ce n'est pas tout accepter d'eux », avait déclaré le dirigeant de LFI.

🔴 EN DIRECT — MÉLENCHON à Lyon et Paris 🔴 EN DIRECT — PARTAGEZ — MÉLENCHON: Double meeting à Lyon et Paris. Participez sur #JLMHologramme ➡️ Suivez également le direct sur: https://campagne.jlm2017.fr ➡️ Rejoignez la France insoumise: http://www.jlm2017.fr ➡️ Aidez-nous en faisant un don: https://dons.jlm2017.fr Publié par Jean-Luc Mélenchon sur dimanche 5 février 2017

​Lors du double meeting de dimanche, le candidat de La France insoumise a en outre critiqué le projet de défense européenne qui est, selon lui, « l'Europe de la guerre ».

Avant le direct, salut aux gens qui sont restés dehors à #Lyon! Bon meeting à elles et eux! #JLMHologramme pic.twitter.com/4B5TPbprYc — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 5 février 2017

Jean-Luc Mélenchon a également appelé la France à sortir des traités européens.

Il faut sortir des traités européens! #JLMHologramme — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 5 février 2017

​Le dirigeant de La France insoumise a choisi de donner le départ de sa campagne à Lyon, où Marine Le Pen tiendra elle aussi un grand discours, à 15h00. Emmanuel Macron a aussi préféré Lyon pour lancer samedi dernier sa campagne présidentielle.

