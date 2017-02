Marine le Pen: la France doit «quitter le commandement militaire intégré de l’Otan»

Parmi les 144 points du programme électoral du leader du Front National, qui a été présenté le 4 février, figurent quelques points qui concernent la souveraineté de la France, selon lesquelles le pays pourrait très bien se passer et de l'Union Européenne et de l'Otan.

La présidente du Front National en est certaine, il est nécessaire de « quitter le commandement militaire intégré » de l'Alliance pour que « la France ne soit pas entraînée dans des guerres qui ne sont pas les siennes ». Ainsi, Marine le Pen s'engage a augmenter dans un délai de cinq ans les dépenses militaires du pays jusqu'au 3 % du PIB afin de relancer la production militaire nationale et de garantir l'indépendance stratégique de la France.

Marine le Pen a prononcé son premier grand discours de la campagne présidentielle à Lyon en même temps qu'un autre candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Selon la communication du Front national, quelques 5 000 personnes étaient présentes lors de son discours en clôture de ces « assises présidentielles ».

© AFP 2016 Alain Jocard Mélenchon: «Non, nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie»

Selon un sondage réalisé par Kantar Sofres-One Point en ligne les 26 et 27 janvier 2017, avec 25 % des intentions de vote, la présidente du Front national serait qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Il est à noter que l'élection aura lieu le 23 avril et le 7 mai 2017.

Auparavant, le favori de la présidentielle française était l'ex-premier ministre François Fillon. Mais sa candidature est ternie par le scandale lié au soi-disant emploi fictif de sa femme.

