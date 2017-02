Fillon publie son patrimoine et chiffre à 680 000 EUR le salaire total de son épouse

Le candidat à la présidence française et ancien premier ministre François Fillon a publié lundi soir sa déclaration de situation patrimoniale sur son site de campagne et a chiffré à quelque 680 000 euros net la rémunération totale de son épouse Penelope en tant qu'assistante parlementaire entre 1986 et 2013, a annoncé FranceInfo.

Selon la déclaration, les salaires nets moyens perçus au titre de son emploi comme collaboratrice parlementaire par Penelope FIllon entre le 1er avril 1986 et le 30 novembre 2013 donnent un total de 680 380 euros.

"Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant quinze ans et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3677 euros nets. Salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres. Alors, on brandit un montant proche d'un million d'euros annoncé d'un seul tenant. Pour faire sensation. En oubliant de préciser que la somme est en euros bruts", a indiqué François Fillon dans une déclaration publiée sur son site.

Selon lui, n'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire.

