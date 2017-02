Macron et Le Pen au second tour de la présidentielle, Fillon out?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen remporteront le premier tour de la présidentielle française en avril prochain, et c'est Macron qui pourrait devenir président de la République en mai, selon un nouveau sondage Opinionway/Orpi publié mardi par les médias.

© AFP 2016 PHILIPPE LOPEZ, JOEL SAGET, ERIC PIERMONT Les bookmakers britanniques ont leur favori à la présidentielle française

25 % des électeurs français se disent prêts à voter au premier tour pour la présidente du Front national Marine Le Pen et 23 % sont favorables à Emmanuel Macron, fondateur du mouvement En Marche ! et ancien ministre de l'Économie de François Hollande.

Au second tour, Marine Le Pen serait battue par Emmanuel Macron par 66 % contre 34 %, d'après le sondage en ligne réalisé du 5 au 7 février.

Le candidat de la droite et du centre François Fillon, qui était jusqu'ici considéré comme le favori de la course présidentielle, serait éliminé dès le premier tour avec 20 % des votes (contre 22 % fin janvier). D'autres sondages publiés ces derniers jours indiquent même que presque 70 % des électeurs souhaitent que François Fillon retire sa candidature.

François Fillon perd en popularité suite au scandale provoqué par les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope Fillon et de ses deux enfants.

Marine Le Pen elle aussi est dans la tourmente. L'Office européen de lutte antifraude (Olaf) lui a reproché d'avoir fait salarier par le Parlement européen son amie et actuelle chef de cabinet, Catherine Griset, comme « assistante accréditée » alors qu'elle travaillait en réalité pour le Front national.

Le gagnant de la primaire de la gauche Benoît Hamon bénéficie du soutien de 14 % des sondés et le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon recueille 12 % des intentions de vote.

D'ailleurs, les résultats des sondages sur les intentions de vote sont à prendre avec précaution. En 2016 et début 2017, leurs résultats ont souvent été trop loin de la réalité. En France, les sondages laissaient penser à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite, c'est finalement François Fillon qui l'a emporté. Manuel Valls était, lui, favori des enquêtes d'opinion consacrées à la primaire de la gauche. Les enquêtes d'opinion s'étaient également égarées avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis ou, auparavant, avec le Brexit au Royaume-Uni.

