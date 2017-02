Grand rabbin de Moscou: «Les Juifs quitteront la France si Le Pen devient présidente»

La perspective d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen à la présidentielle commence à préoccuper sérieusement les Juifs français. En cas de triomphe de la présidente du Front national, ceux-ci quitteront la France, assure dans une interview à Sputnik Pinchas Goldschmidt, président du Conseil des rabbins d'Europe et grand rabbin de Moscou.

« Vous me demandez si la plupart des Juifs quitteront la France en cas de victoire de Marine Le Pen, et je vous réponds — oui, ils le feront », a-t-il estimé.

Selon M. Goldschmidt, le retour à l'ultranationalisme risque de déboucher sur une guerre entre les pays d'Europe.

« Dans ce cas de figure, l'Europe deviendra le lieu le plus dangereux d'Europe, comme c'était le cas au XXe siècle », poursuit-il.

Dans une interview au site i24news, la présidente du Front National a annoncé son intention de bannir les signes religieux dans l'espace public. Des mesures qui prévoient également l'interdiction du port de kippa et visent, selon Mme Le Pen, à « éradiquer le fondamentalisme islamiste en France ».

Les inquiétudes évoquées par M. Goldschmidt persistent également outre-Atlantique. Après la victoire de Donald Trump, de nombreux représentants de la communauté juive américaine se sont dits préoccupés par leur sort et envisageaient la possibilité de quitter les États-Unis. Par ailleurs, de nombreuses personnalités de toutes origines, dont Samuel L. Jackson, Lena Dunham Barbara Streisand ou encore Ben Harper, ont promis également de partir si Donal Trump était élu. Des promesses qui sont semble-t-il restées lettre morte.

Selon un sondage en ligne réalisé du 5 au 7 février, 25 % des électeurs français se disent prêts à voter au premier tour pour la présidente du Front national Marine Le Pen et 23 % sont favorables à Emmanuel Macron, fondateur du mouvement En Marche. Au second tour, Marine Le Pen serait battue par Emmanuel Macron par 66 % des voix contre 34 %.

