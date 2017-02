Penelope Gate: François Fillon livre «sa vérité» dans une «lettre aux Français»

Après avoir présenté ses excuses lundi devant près de 200 journalistes, François Fillon livre « sa vérité » dans une lettre adressée aux Français, publiée mercredi 8 février par le quotidien Ouest-France. Dès le début, l'ancien premier ministre dénonce « une campagne médiatique et politique d'une violence inouïe » mais se dit déterminé à « ne rien céder aux intimidations et aux pressions ».

Il réaffirme comprendre « le trouble » ressenti par les Français face aux accusations portées contre lui dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. Dans le même temps, M. Fillon souligne une fois de plus que « tout est légal » dans ses activités, celles de son épouse et de ses enfants.

« En 32 ans de vie politique, je n'ai jamais été mis en cause dans une affaire. J'ai toujours agi dans la stricte légalité et dans la plus parfaite honnêteté », affirme l'ex-chef du gouvernement.

Il reconnaît toutefois avoir commis « une erreur » lorsqu'il avait « privilégié une collaboration de confiance » avec ses proches. « J'ai décidé de mon propre chef d'interrompre cette collaboration en 2013. J'aurais sans doute dû le faire avant. Je vous dois donc des excuses », explique-t-il.

Plus bas dans la lettre, François Fillon tient à rappeler aux Français que la prochaine présidentielle sera « un choix sans doute le plus important de ces 30 dernières années ». Il met ainsi ses lecteurs en garde contre « la désunion nationale dans laquelle Marine Le Pen entraînerait le peuple » et le « vide programmatique » incarné par Emmanuel Macron, tout en les appelant à emprunter « la voie de la liberté » et « de la fierté » en vue de « réaffirmer ce que nous sommes face aux grandes puissances du monde, face au totalitarisme islamique ».

« Un peuple fier dans une France libre, c'est ce projet que je vais continuer à porter », conclut M. Fillon.

Selon un sondage Opinionway-Orpi publié mardi, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient qualifiés pour le second tour de la présidentielle si le vote avait lieu dimanche, et la présidente du FN serait battue au final. François Fillon, pour sa part, arriverait troisième du premier tour, avec 20 % des voix.

