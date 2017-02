L'assaillant du Louvre «formellement identifié» comme étant Abdallah El-Hamahmy

Selon AFP,l'homme, grièvement blessé par des tirs de riposte des militaires, avait commencé à parler lundi aux enquêteurs et décliné cette identité.

"Suite aux vérifications, il n'y a désormais plus de doutes sur son identité", ont précisé des sources.

Son état de santé s'étant fortement dégradé mardi, sa garde à vue avait été levée en début de soirée.

Vendredi le 3 février, un homme a attaqué des militaires à l'arme blanche, au cri d'« Allah Akbar », à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre, avant d'être grièvement blessé par le tir d'un des soldats.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

