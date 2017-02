Le Monde a changé d'avis: Valeurs actuelles n'est plus une source fiable

Quels sont les critères de la vérité? Bien que les philosophes en discutent depuis l'Antiquité, il semble que le quotidien Le Monde ait fini par résoudre le problème. Sinon, comment expliquer le lancement de l'outil numérique Décodex destiné, selon le quotidien, à dévoiler les fausses sources d'information? Pourtant, discerner le vrai du faux est loin d'être une tâche facile, même pour Le Monde. À en juger d'après la page du Décodex, l'attitude du Monde envers telle ou telle source d'information peut changer assez brusquement, comme dans le cas de Valeurs actuelles.

© Photo. Capture d'ecran Des modifications sur le Décodex

Il y a quelques jours, Valeurs actuelles figurait parmi les sources fiables et Le Monde donnait le feu vert à ses lecteurs en leur conseillant de s'adresser au site de l'hebdomadaire. Mais, depuis le week-end dernier, tout a changé. Aujourd'hui, l'avis du Monde est négatif. Le verdict, qui s'affiche en orange sur la page, dit: « Ce site peut être régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification. Soyez prudent etc… ». La phrase est claire, pourtant, un peu au-dessus, nous lisons tout autre chose: « Le site Internet et le journal mentionnent clairement leurs sources et publient des informations vérifiées mais certaines enquêtes ou reprises d'autres médias sont à prendre avec précaution. » Supposons que ce n'est que la faute d'un rédacteur, qui sera bientôt corrigée. Il n'en faut pas moins comprendre pourquoi Le Monde a changé d'avis.

Le Monde justifie sa décision en évoquant un dossier intitulé « Roms l'overdose », paru dans Valeurs actuelles le 22 août 2013, et pour lequel Yves de Kerdrel, le directeur de la publication, a été condamné le 5 mars 2015 à une amende de 3 000 euros pour provocation à la haine et à la violence envers les Roms. Personne ne conteste le fait que la haine raciale doit être condamnée, mais si le fait a eu lieu il y a 2 ans, pourquoi Le Monde n'a-t-il pas classé Valeurs Actuelles parmi ces fausses sources d'information dès le début?

Il semble évident que l'attitude du Monde envers tel ou tel journal oscille en raison de la prise de position politique de ce dernier. Sinon il est difficile de comprendre pourquoi les sites classés à droite sont tous mis à l'index.

Finalement, après de longues hésitations, le quotidien a décidé de préciser son attitude envers Valeurs actuelles, qui, selon Le Monde est « un hebdomadaire d'information généraliste positionné politiquement à droite ».

© Photo. Capture d'ecran À droite, des sites mis à l’index par Décodex

Ainsi, en accusant les autres de partialité, Le Monde, lui, ne cache pas ses préférences. Il n'hésite pas à classer dans la catégorie « verte » la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera qui prend ouvertement le côté des opposants au pouvoir de Damas. Il n'hésite pas non plus lorsqu'il considère le site américain Buzzfeed comme une source de référence fiable, tandis qu'il diffuse des informations non-vérifiées sur Donald Trump et les services secrets russes.

© Sputnik. Igor Russak Le Monde met Sputnik à l’index

Bref, quant au Monde, le seul conseil que notre site peut donner à ses lecteurs est le même que celui que le quotidien français donne aux siens: soyez prudents, cherchez d'autres sources et remontez, si possible, à l'origine de l'information!

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »