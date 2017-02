L'assaillant du Louvre, touriste «très sympathique» selon un guide

L'homme identifié comme Abdallah El-Hamahmy qui aurait attaqué le 3 février des militaires au Carrousel du Louvre à Paris avait fait une visite guidée de trois heures dans l'établissement cinq jours avant l'attaque, annonce le Parisien.

Un guide touristique d'une société assurant des visites guidées au Louvre a été entendu le 7 février comme témoin par les enquêteurs de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de Paris. Il a révélé au journal avoir accompagné l'assaillant présumé lors d'une visite guidée de trois heures cinq jours avant les faits.

« Je l'ai reconnu après avoir vu son visage dans les médias. Ça m'a vraiment fait drôle après coup, car c'était l'un des plus souriants du groupe », a-t-il déclaré au quotidien.

Début janvier, Abdallah El-Hamahmy aurait réservé sa place dans un groupe touristique sous sa véritable identité pour cette visite guidée de trois heures sur Internet, raconte Le Parisien.

« Je me souviens très bien lui avoir demandé d'où il venait. Il m'a répondu qu'il était Égyptien », a confié le guide au quotidien. « Il a semblé très intéressé par la visite, notamment par le département des antiquités égyptiennes, ajoute le guide. Il a posé des questions sur le Sphinx. C'était vraiment l'un des plus sympathiques du groupe. Il était vraiment insoupçonnable… »

Vendredi le 3 février, un homme a attaqué des militaires à la machette, au cri d'« Allah Akbar », à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre, avant d'être grièvement blessé au ventre par les tirs d'un des soldats.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d'assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

