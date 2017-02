Les Juifs de France, pour ou contre Marine Le Pen?

« Vous me demandez si la plupart des Juifs quitteront la France en cas de victoire de Marine Le Pen, et je vous réponds - oui, ils le feront », a affirmé Pinchas Goldschmidt, Grand Rabbin de Moscou et président du Conseil des rabbins d'Europe dans une interview à Sputnik. Néanmoins, une partie des Juifs vivant en France en France semble ne pas partager cet avis.

Selon Michel Thooris, président de l'Union des Patriotes Français Juifs, M. Goldsmith est mal informé sur la situation politique qui règne en France.

« Aujourd’hui, un certain nombre de nos compatriotes français juifs sont justement en attente d’une victoire Marine Le Pen, précisément pour les protéger aujourd’hui des nouvelles menaces contemporaines, et ces nouvelles menaces contemporaines sont, notamment, la montée de l’islamisme radical et du terrorisme », a souligné M. Thooris.

D’après lui, Marine Le Pen, par le projet qu’elle porte, est aujourd’hui la seule personnalité politique à proposer des solutions capables d’enrayer la montée de l’islam radical et du terrorisme. Et c’est là le seul moyen d’éviter que la France ne devienne un pays littéralement sans Juifs.

Selon le président de l'UPFJ, « on nous annonce l’apocalypse à chaque fois que vous avez un courant politique qui n’est pas un courant parrainé par le système ».

« Rappelez-vous avec le Brexit, on avait promis l’apocalypse aux Anglais s’ils sortaient de l’Europe. On a promis aux Américains l’apocalypse si M.Trump était élu », estime M. Thooris. « Aujourd’hui une partie de la gauche bienpensante tente le même tour de passe-passe ici en France en promettant l’apocalypse, notamment aux Juifs de France si Marine Le Pen est élue. Mais ça, c’est de la petite politique. »

« Ce qui compte, c’est avant tout de désigner, de choisir un candidat pour l’Elysée sur son projet politique, sur son programme et aujourd’hui on est un certain nombre de Juifs à penser que le projet qui est porté par Marine Le Pen est le seul justement capable de protéger les Juifs de France face aux nouvelles menaces contemporaines. »

Michel Thooris a également commenté un tweet de Francis Kalifat, Président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), selon lequel « Les juifs ne partagent aucune valeur avec Le FN ».

« Je pense qu’aujourd’hui vous avez beaucoup de Juifs qui ne croient plus au CRIF. Le CRIF véhicule au sein de la société française l’idéologie politique de la gauche israélienne et américaine et à ce titre, je pense que le CRIF ne représente que les Juifs qui sont politiquement de gauche ». Selon lui, la communauté juive et des Français juifs est majoritairement plutôt à droite et pourrait donc opter pour Marine le Pen.

Selon Daniel Benhaim, directeur général de l’Agence juive de France, un très bon score aux élections présidentielles ou une victoire de Marine Le Pen « auraient sans doute des effets sur la communauté juive en France et sur la volonté de certains entre eux de quitter la France.» Cependant, selon lui, il est difficile de savoir quelles sont les implications directes d’une réalité politique, et il est encore plus difficile de les extrapoler à toute une population.

Selon Benoît Rayski, expert, historien, écrivain et journaliste, le Grand Rabbin de Moscou Pinchas Goldschmidt se trompe sur un point : il vit avec une image désuète de ce qu’a été l’antisémitisme en France.

« Le Front national estime que ce qui est prioritaire en France, de son point de vue, et là-dessus je ne peux pas lui donner tort, c’est l’immigration massive arabo-musulmane, c’est l’islam. Les Juifs, on les laisse de côté, aujourd’hui l’antisémitisme n’est plus du tout, officiellement parlant, un socle identitaire au Front national. Il y en a au Front national des antisémites, un peu plus qu’ailleurs, mais ils sont résiduels et marginaux. »

« Si un jour des Juifs partent encore plus massivement de France, c’est parce qu’il y aura un Mohammed-Merah quelconque, un Youssouf je-ne-sais-pas-quoi, qui va tirer dans le tas et tuer encore quelques Juifs. C’est ça la vraie raison », a souligné Benoît Rayski.

Pour rappel, l'émigration juive vers Israël depuis la France a connu une forte augmentation à la suite de la tuerie perpétrée par Mohamed Merah en 2012.

« 5 000 Juifs de France ont décidé d'immigrer en Israël et d'en faire leur résidence principale en 2016 », a informé récemment l'Agence juive dans un communiqué.

