Face à la menace terroriste, la tour Eiffel sera entourée d’un mur de verre

Le symbole de Paris deviendra-t-il bientôt un bunker? Afin de sécuriser la dame de fer face à la menace d'attentats, Paris prévoit de la protéger avec un véritable mur de verre, a annoncé jeudi Le Parisien.

« Une clôture antiballes qui englobera l'essentiel des jardins de la tour Eiffel », a indiqué Bernard Gaudillère, président de la Société d'Exploitation de la tour Eiffel aux élus siégeant au Conseil de Paris.

Selon les informations du Parisien, cette « clôture de sécurité » devrait coûter 20 millions d'euros et s'élever à 2m50 de haut. L'ouvrage devrait remplacer des barrières disgracieuses actuelles en place depuis l'Euro 2016 de football, selon la Ville.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan d'environ 300 millions d'euros visant à renforcer la sécurité du célèbre monument, moderniser l'accueil et améliorer le confort de visite de la tour, qui accueille six millions de touristes par an.

Toutefois, la décision de la mairie parisienne n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux sociaux:

20millions pour une verrière autour de la tour eiffel, mais rien pour ouvrir des centres d'herbergmnt tte l'année pour les sans abri. Normol — Aude H r l n (@Audehrln) 9 февраля 2017 г.

Tour Eiffel: des murs tout le temps! Des murs partout que ce soit en béton en verre en titan! Des murs on en a marre! la paranoïa partout! — Marmounia ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ (@Marmounia1) 9 февраля 2017 г.

Rappelons que le gouvernement français a prolongé jusqu'au 15 juillet 2017 l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats de novembre 2015 en raison de la persistance de la menace terroriste. Paris a été la cible de plusieurs attaques djihadistes depuis 2015, en particulier le 13 novembre dans plusieurs bars et au Bataclan (130 morts et 413 blessés).

Vendredi le 3 février, un homme a attaqué des militaires à la machette, au cri d'« Allah Akbar », à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre, avant d'être grièvement blessé au ventre par les tirs d'un des soldats.

