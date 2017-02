Oui, Moscou suit la course présidentielle française

Les événements de la course présidentielle française sont suivis par la diplomatie russe, a indiqué le ministre adjoint des Affaires étrangères Alexeï Mechkov dans une interview accordée à Sputnik.

« Je serais malhonnête si je disais que nous ne la suivons pas. Bien sûr que nous la suivons. Il est évident que tout service diplomatique doit suivre les processus qui se déroulent dans le monde », a signalé le diplomate russe.

Selon le ministre adjoint, Moscou s'attend à ce que les relations russo-françaises se développent de façon positive. Dans cette situation, l'essor dans le domaine de la coopération économique est un des éléments décisifs. En 2016, les échanges commerciaux entre Moscou et Paris ont augmenté de près de 19 % par rapport à l'année 2015, a indiqué M. Mechkov.

« C'est un bon résultat dans le contexte de la dynamique des échanges commerciaux avec d'autres pays. De plus, l'augmentation est en grande partie assurée par l'essor des exportations françaises dans notre pays », a expliqué le diplomate.

Un des candidats favoris à l'élection présidentielle, le fondateur du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron, a manifesté de l'intérêt pour la coopération économique russo-française. En janvier 2016, en déplacement à Moscou, M. Macron, qui était alors le ministre français de l'Économie, a déclaré que la France visait la levée des sanctions imposées à la Russie.

De plus, le candidat de la droite et du centre François Fillon et la présidente du Front national Marine Le Pen ont montré une attitude positive à l'égard du développement des relations russo-françaises.

Le premier tour de l'élection présidentielle française se déroulera le 23 avril prochain. Le deuxième tour est prévu le 7 mai. Selon le sondage Opinionway/ Orpi publié mardi dernier par les médias, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arriveraient en tête du premier tour de la présidentielle. Au second tour, Marine Le Pen serait battue par Emmanuel Macron.

