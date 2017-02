Une ado de 16 ans préparait un attentat-suicide à Paris

Quatre personnes soupçonnées de préparer un attentat à Paris ont été interpellées vendredi matin à Montpellier.

Ils préparaient un attentat suicide à Paris: 4 arrestations ce matin à Montpellier, dont une convertie de 16 ans.Environ 70gr TATP saisis — Alain Acco (@Alain_Acco) 10 февраля 2017 г.

Selon une source proche du dossier, quatre personnes, dont une jeune fille âgée de 16 ans, ont été arrêtées à Montpellier et dans ses environs par les enquêteurs de la sous-direction anti-terroriste (SDAT). Selon l'information de M6 , les suspects ont été identifiés suite aux investigations menées sur les réseaux sociaux.

L'attentat planifié devait être perpétrer à la ceinture explosive dans un lieu touristique de la capitale.

Des substances explosives ont été retrouvées l'un d'entre eux, un converti de 22 ans. Celui-ci et un homme de 35 ans étaient connus des services de renseignement.



