Course présidentielle française: le «génocide» des élites politiques?

Alors que l'élection présidentielle française approche, le pays est dans une période complexe marquée par un changement irréversible de génération politique, estime le chef du Centre des études françaises de l'Institut de l'Europe de l'Académie russe des sciences Iouri Roubinsky.

« Ce qui vient de se passer et ce qui influence les résultats des élections en France, c'est, en quelque sorte, un "génocide" des élites politiques françaises. Il est très frappant que les deux derniers présidents aient quitté complètement la scène. De plus, au moins trois premiers ministres et des députés importants sont partis, et aucun d'eux n'a d'avenir politique. Cela concerne, par exemple, Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls », a signalé le spécialiste lors de la présentation du rapport « France : les forces en présence avant l'élection présidentielle 2017 ».

L'expert souligne qu'il ne s'agit pas d'une simple rotation de fonctionnaires, mais d'un grand changement de génération : les personnalités de l'âge d'Alain Juppé (71 ans) quittent complètement la scène politique française.

« Avec ce changement de génération, les règles du jeu établies sous la Ve République disparaissent, nous voyons une crise extrêmement profonde des deux partis piliers du système, socialiste et républicain, dont la rotation était, depuis 1981, à la base de la stabilité du système dans le cadre des institutions constitutionnelles actuelles », a indiqué le spécialiste.

Le premier tour de l'élection présidentielle française se déroulera le 23 avril prochain. Le deuxième tour est prévu le 7 mai. Selon le sondage Opinionway/Orpi publié mardi dernier par les médias, le fondateur du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron et la présidente du Front national Marine Le Pen arriveraient en tête du premier tour de la présidentielle. Au second tour, Marine Le Pen serait battue par Emmanuel Macron.

