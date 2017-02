Ex-ambassadeur russe à Paris: la France a besoin de restaurer l’équilibre

Les relations diplomatiques franco-russes ont une longue tradition. Ces derniers temps, elles sont mises à l'épreuve. La France connaît des difficultés… La Journée du Diplomate russe, fêtée le 10 février, est l'occasion de réfléchir à ces sujets. Selon l'ex-ambassadeur russe à Paris maintenant auprès du Saint-Siège Alexandre Avdeïev, interviewé par Sputnik, la haute tradition du dialogue franco-russe doit être maintenue.

Pour lui, tout d'abord, le travail du diplomate doit répondre aux défis d'aujourd'hui. Les ambassadeurs doivent fournir des informations fraîches. Dans ce monde qui ne cesse de changer, plusieurs problèmes ne peuvent pas être évités.

« Je sais que les Français sont très préoccupés par les problèmes d'aujourd'hui : l'insécurité, migration, destin de l'UE, etc. Ces dernières années, aucun de ces problèmes n'a été résolu. Selon les Français, leur niveau de vie est devenu assez médiocre. Deuxièmement, on parle des problèmes liés aux migrants. Il y a des graves problèmes d'insécurité, d'assurance médicale et sociale, la place de la France dans le monde… », signale l'ex-ambassadeur russe à Paris.

Par ailleurs, selon le diplomate, la France a vu son équilibre économique rompu et le pays est aujourd'hui menacé par la mondialisation mal gérée qui nuit à la situation sociale et politique. Ainsi, l'élection présidentielle française en sera une tournure importante.

« Je ne sais pas qui sera élu, mais il faudrait avoir une personne qui soit en mesure non seulement de résoudre cette crise, mais également de maintenir la haute tradition du dialogue franco-russe, rompu ces derniers temps. Et c'était aussi une perte pour la France », indique Alexandre Avdeïev.

La coopération diplomatique, voici l'approche qui devrait être adoptée pour développer les relations bilatérales, tel est le message envoyé par M. Avdeïev. La Journée du Diplomate russe est un appel à choisir la bonne voie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».