Affaire Théo: des centaines de manifestants à Bobigny, la situation dégénère

Rassemblés devant le tribunal de cette ville située au nord-est de Paris et encadrés par des forces de police en nombre, ils réclament la « justice pour Théo ». Un correspondant de Sputnik s'est rendu sur place.

Rassemblement à Bobigny #JusticePourTheo Опубликовано Sputnik France 11 февраля 2017 г.

Quelques jours après l'interpellation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois, un rassemblement de soutien a lieu ce samedi à Bobigny. La situation a dégénéré. Plusieurs véhicules, dont un de la radio RTL, sont en feu.

Опубликовано Sputnik France 11 февраля 2017 г.

Après plus d'une heure de manifestation, des policiers postés sur une passerelle juste au-dessus du lieu du rassemblement ont reçu des projectiles lancés par des manifestants. Des cris et des bruits de pétards ont suivi.

© Sputnik. Rassemblement à Bobigny Justice Pour Theo

« Je ne comprends pas. Je ne pensais pas que ça pouvait encore exister », a déclaré à l'AFP Anissa, 18 ans, évoquant Théo. « Je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est un accident. Je ne considère pas ces hommes comme des policiers », a ajouté la jeune fille venue de la commune proche du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

Rassemblement à Bobigny #JusticePourTheo Опубликовано Sputnik France 11 февраля 2017 г.

Rassemblement à Bobigny #JusticePourTheo Опубликовано Sputnik France 11 февраля 2017 г.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant les violences policières, évoquant aussi Zyed et Bouna, les deux adolescents morts dans un transformateur électrique à l'origine des émeutes en banlieue en 2005, ou Adama Traoré, mort lors de son interpellation l'été dernier dans le Val-d'Oise.

Dans la nuit de vendredi à samedi, huit personnes avaient été interpellées en Seine-Saint-Denis, où les tensions consécutives au viol présumé de Théo ont baissé d'un cran, selon des sources policières. 25 personnes avaient été interpellées la nuit précédente.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».