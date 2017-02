Une émeute à Argenteuil dégénère en violents incidents

Un jour après la manifestation contre la violence policière à Bobigny, de nouvelles émeutes ont éclaté ce soir dans la banlieue de Paris, à Argenteuil (Val-d'Oise). La situation a rapidement dégénéré : au moins un camion a été incendié et un autobus caillassé, a indiqué un correspondant de Sputnik.

Voiture brûlé a Argenteuil, poubelle incendié. pic.twitter.com/zETQB4P8as — Sam B (@Sbelaiba) 12 февраля 2017 г.

VIOLENCES 95: Des incidents ont éclaté ce soir à Argenteuil, des dizaines de jeunes se sont rassemblés près de l'avenue Maurice-Utrillo. pic.twitter.com/33pb2cNRNy — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 12 февраля 2017 г.

De même, un abribus a été totalement saccagé et plusieurs poubelles incendiées. Les citoyens partagent des vidéos et des photos des incidents.

Ça chauffe à #Argenteuil. Des jeunes se livrent à des actes de saccage contre des voitures et des abris-bus. pic.twitter.com/P3Hwv27BvT — Salem (@Ibn_Sayyid) 12 февраля 2017 г.

Selon divers témoignages, l'action a rassemblé entre 30 et 40 jeunes en début de soirée, surtout près de l'avenue Maurice-Utrillo. Des forces de police y ont été déployées en nombre dès 17 heures.

Samedi, plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux jeunes, se sont rassemblés à Bobigny en soutien à Théo, jeune homme victime d'un viol présumé lors d'une interpellation brutale à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) le 2 février. Plusieurs véhicules, dont un de la radio RTL, se sont retrouvés en feu, les manifestants ont incendié plusieurs poubelles et se sont attaqués au bâtiment de McDonalds et à celui de BFM.

