Une avalanche fait quatre morts dans les Alpes françaises

Au moins quatre personnes ont été tuées lundi par une avalanche de 400 m de large qui a emporté un guide de montagne et huit skieurs dans le secteur hors-piste de Tovière, sur la pente du Lavachet dans le couloir des Tuff, dans les Alpes françaises, annoncent les médias locaux.

​

Le premier bilan faisait état de deux morts.

avant/après de la coulée de l'avalanche de #Tignes qui a emporté 9 skieurs pic.twitter.com/Q7qimwpSHf — alex (@MrMoucheLeF) 13 février 2017

​L'alerte a été donnée à 11h00 dans un secteur situé à 2 100 mètres d'altitude au-dessus du lac de Tignes. A 12h15, les CRS stationnés à Courchevel et à Modane, ainsi que les pisteurs secouristes de la station ont réussi à sortir quatre personnes de la coulée dont deux étaient décédées, précisent les CRS de Courchevel, confirmant une information de la presse locale.

Tignes: neuf personnes emportées par une avalanche, au moins deux morts https://t.co/fPKgYgl2Uo pic.twitter.com/DHzsURyAmi — Johan Licidé Manus ن (@JohanManus) 13 février 2017

Les secours tentent toujours de localiser les cinq autres personnes.

L'avalanche s'est déroulée dans un secteur où la neige s'empile et ne peut s'évacuer, a annoncé le chef de poste des CRS de Courchevel, cité par les médias. L'opération de recherche des victimes enfouies pourrait prendre du temps.

Selon le journal LeDauphiné.com, l'avalanche s'est déclenchée suite au passage d'un groupe de skieurs en vacances dans la station, encadré par des professionnels.

Il y a eu treize accidents d'avalanche dans les Alpes et les Pyrénées qui ont fait au total trois morts depuis le début de la saison. La saison dernière, il y avait eu 45 accidents faisant au total 21 morts.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »