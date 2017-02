La popularité des trois candidats favoris à la présidentielle française en hausse

Les chances de Marine Le Pen, candidate à la présidence française, de remporter l'élection programmée pour mai sont en hausse de 2 % par rapport aux intentions de vote exprimés le 9 février dernier, d'après les résultats d'un nouveau sondage d'OpinionWay publiés lundi.

Selon le sondage réalisé entre le 10 et 12 février derniers, 26 % des personnes sont prêtes à voter pour la dirigeante du Front national au premier tour de la présidentielle (contre 24 % début février).

L'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron arrive en deuxième position avec 22 % des intentions de vote pour le premier tour qui aura lieu le 23 avril. Sa cote de popularité a progressé d'un point par rapport au 9 février.

Le candidat de la droite et du centre et ancien premier ministre François Fillon, qui était initialement donné favori de la présidentielle, est troisième avec 21 % des voix contre 20 % le 9 février dernier.

D'ailleurs, la hausse de popularité de Marine Le Pen ne lui a pas encore permis d'obtenir assez de partisans pour gagner le second tour le 7 mai. Au second tour, 37 % des électeurs sont prêts à voter pour elle, alors qu'Emmanuel Macron recueillera 63 % voix. Si son rival est François Fillon, elle perdra 42 % contre 48 %.

Les résultats des sondages sur les intentions de vote sont à prendre avec précaution. En 2016 et début 2017, leurs résultats ont souvent été très loin de la réalité. En France, les sondages laissaient penser à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite, c'est finalement François Fillon qui l'a emporté. Manuel Valls était, lui, favori des enquêtes d'opinion consacrées à la primaire de la gauche. Celles-ci s'étaient également égarées avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis ou, auparavant, avec le Brexit au Royaume-Uni.

