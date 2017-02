Le dernier aviateur du régiment Normandie-Niemen est décédé en France

Gaël Taburet, le dernier aviateur de l'escadron Normandie-Niemen, fondé en 1942, est mort vendredi dernier dans le sud de la France, relatent les médias. Après sa mort, le mécanicien André Peyronie est le seul acteur vivant du régiment Normandie-Niemen.

[#Hommage] Condoléances à la famille et aux proches de Gaël Taburet, dernier pilote de l'épopée Normandie-Niémen https://t.co/blSydkl3bp pic.twitter.com/CJ5UALSu8J — Armée de l'air (@Armee_de_lair) 13 février 2017

Gaël Taburet, avait intégré à l'âge de 18 ans les Forces de l'aire françaises, avant de rejoindre l'escadron d'aviateurs français Normandie-Niemen sur le front de l'Est suite à l'invasion de la France par les Allemands. Au cours des opérations de combat il a abattu six avions ennemis. Ses funérailles sont prévues pour le 22 février à Cannes.

L'escadron de chasse Normandie-Niemen a été formé en 1942 et était composé d'aviateurs français. Ceux-ci ont participé à des opérations de combat sur le front de l'Est entre 1943 et 1945.

