La prison de Fleury-Mérogis bloquée: les gardiens incendient leurs barricades (VIDEO)

Plus de 350 surveillants pénitentiaires de la prison française de Fleury-Mérogis, confrontés à des pénuries de personnels à tout niveau, ont organisé lundi soir une manifestation après l'agression très violente de six surveillants. L'action de protestation a vite dégénéré, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

La prison de Fleury-Mérogis bloquée: les gardiens réclament de meilleures conditions de travail Publié par Sputnik France sur lundi 10 avril 2017

Les gardiens munis de pancartes "Au feu, la pénit' brûle", "Surpopulation, sous-effectifs, danger" ont bloqué la prison et ont dressé des barricades sur l'unique avenue menant à la prison. Ils ont chanté La Marseillaise au début de leur action de protestation. Plus tard, ils ont mis feu aux barricades.

Les autorités ont déployé des importants effectifs de police. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes.

​L'action de protestation est organisée par les trois syndicats de la prison de Fleury-Mérogis — l'UFAP-UNSa Justice, FO Pénitentiaire et la CGT Pénitentiaire.

Les surveillants demandent le comblement des postes vacants, et le report de l'ouverture de deux quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) prévue le 24 avril. Les surveillants réclament en outre un désengorgement de la maison d'arrêt, qui accueille actuellement plus de 4200 détenus.

​La plus grande prison d'Europe est remplie à plus de 180% et 150 fonctionnaires manquent à l'appel.

